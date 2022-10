Choć węgiel drogi, smogu nie unikniemy. "Źródeł węglowych" wręcz przybywa

"W Warszawie jest od 7,5 do 9 tys. kopciuchów na paliwa stałe, z czego - zgodnie z danymi z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - około 4 tys. to źródła ogrzewania na węgiel" - podał stołeczny ratusz. W stolicy za tonę węgla zapłacimy około 3,5 tysiąca złotych.

Informację o liczbie kopciuchów przekazała Aleksandra Grzelak z biura prasowego stołecznego ratusza. Zastrzegła przy tym, że dane są niejednoznaczne. "Należy podkreślić, że połowa tej liczby (pieców na paliwa stałe - red.), czyli około 2 tys., to źródła węglowe, które pojawiły się w ewidencji w ciągu ostatnich kilku tygodniu po ogłoszeniu przez rząd informacji o dodatkach węglowych. Nie ma więc stuprocentowej pewności czy są to rzetelne dane, czy też dane zgłoszone w celu próby uzyskania dodatku" - wskazała urzędniczka.

Średnia cena za węgiel w Warszawie

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński wybrał się tymczasem do składów węgla, żeby sprawdzić ceny i dostępność. W Wawrze za tonę typu orzech trzeba zapłacić 3,5 tysiąca złotych. Tyle samo zapłacimy za węgiel - kostkę. - Jest sprzedawany od ręki, bez limitów na osobę - dowiedział się nasz reporter. W kolejnym punkcie w Wawrze usłyszał, że ceny za ten sam rodzaj węgla wahają się od 3 do 3,5 tysiąca złotych za tonę. Tutaj także nie było limitów sprzedaży. Jest natomiast inny problem - nie widać... zainteresowanych.

Z kolei w jednym z punktów w Rembertowie dowiedzieliśmy się, że cena to również 3,5 tysiąca za tonę. Węgiel dostarczany jest w workach po 25 kg. Tu jednak jest limit - po tonie dla każdego klienta. Ale - jak słyszymy - nie ma to związku z tym, że węgla brakuje.

Z kolei na Białołęce ceny wahają się od 3450 do 3950. Wszystko zależy od rodzaju węgla. Za orzech zapłacimy 3450, ale za ekogroszek (jak zapewnia sprzedawca - z Polski, wysokokaloryczny i najlepszej jakości) 3950 złotych.

Pomysł Sasina: dystrybucja węgla przez samorządy

W ubiegłym tygodniu w Otwocku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił się do samorządów z prośbą, "aby zaangażowały się w dystrybucję węgla, mając spółki komunalne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa". Jego zdaniem, daje to możliwość kupowania węgla bezpośrednio u importera, a następnie pozwala sprzedawać go "z dużo mniejszym narzutem".

Na taką prośbę odpowiedział samorząd Otwocka, którego władze jako jedne z pierwszych w Polsce zdecydowały się na ten krok. Węgiel jest importowany z Kolumbii, a pierwszy transport przybył z Gdańska. Jedna tona węgla typu orzech kosztuje 2900 złotych brutto, a za ekogroszek mieszkańcy płacą 2950 złotych brutto. Skąd taka cena? W poniedziałek wiceprezydent Otwocka Paweł Walo wyliczał, że składa się na nią: zakup węgla w Gdańsku - 2100 złotych, do tego podatki, koszt transportu oraz inne koszty pochodne plus marża wynosząca około 2 proc., czyli 40 złotych na jednej tonie.

"Pomysł kuriozalny" i "ponury żart"

Rządowy pomysł nie spotkał się jednak z przychylnością większości samorządów. Krytykował go m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak opisał, w mediach społecznościowych - jest on "kuriozalny" i "niepoważny". Stwierdził też m.in, że to próba przerzucenia politycznej odpowiedzialności.

Głos w sprawie zabrała Elżbieta Radwan, burmistrzyni Wołomina, czyli miasta, z którym od lat związany jest Jacek Sasin. "Przyznaję, w pierwszym odruchu pomyślałam, że to ponury żart, ale naprawdę nie jest mi do śmiechu kiedy myślę, że moi sąsiedzi – mieszkańcy gminy Wołomin – mogą pozostać bez opału na zimę" - pisała burmistrzyni w liście skierowanym do Sasina.

Jak pisaliśmy we wtorek, władze podwarszawskich radzą sobie na różne sposoby. Jedne narzekają na brak przepisów i środków niezbędnych do dystrybucji węgla. Inne łączą siły. Są też takie, które w ogóle nie planują się tym zajmować.

