Hulajnogi, rowery, leżaki i dywan z dna wysychającej Wisły

Niski stan wody okazją do sprzątania

Zagadkę wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły. Przyznał, że wyłowione przedmioty to efekt akcji sprzątania nad Wisłą, w której sam brał udział. Ocenił, że było to trudne zadanie, ale akcję wspomagają wodniacy z łodzią. - Tam teraz nikt nie podpłynie, jest niski stan wody i widać kamienie. Wyciągnęliśmy sami cztery hulajnogi. Dodatkowo organizujemy akcje sprzątania. Najbliższa odbędzie się 27 sierpnia, wcześniej sprzątaliśmy w lipcu - powiedział. - To są też akcje, które robimy razem z mieszkańcami w ramach kampanii "Dzielnica Wisła od lat". Rzeczy są wyciągane z Wisły, kiedy wiemy, że jest niski stan wody i wiemy, że się pojawiają. Staramy się to robić na bieżąco - dodał.