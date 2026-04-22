Śródmieście "Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy Oprac. Dariusz Gałązka |

Najmniejszy zabytek został wyremontowany Źródło: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz poinformował, że w połowie kwietnia zakończyły się prace remontowe budynku przy ulicy Długiej 1.

Galeria jednego dzieła

W trakcie remontu przywrócono drzwi od strony ulicy Długiej, zgodnie z historycznym wyglądem sprzed Powstania Warszawskiego oraz przeprowadzono kompleksową renowację, m.in.: wymieniono pokrycie dachu, odnowiono elewację dopasowując ją kolorystycznie do kościoła pw. św. Ducha, wyremontowano wnętrze oraz przywrócono stolarkę okienną i drzwiową. "Podczas prac odkryto także piwnicę, której elementy zostały odpowiednio zabezpieczone" - zaznaczył konserwator.

Przekazał, że wzniesiony w I poł. XIX wieku budynek, wpisany do rejestru zabytków w 1965 r., przeznaczony zostanie na kameralną "galerię jednego dzieła", które będzie regularnie wymieniane i eksponowane w sposób widoczny dla przechodniów.

Jak doprecyzowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Anna Śmigielska, rzeczniczka MWKZ, w galerii będą prezentowane zarówno dzieła sztuki z zasobu parafii Paulinów, którzy zarządzają budynkiem, jak również prace we współpracy z innymi artystami.

Remont został dofinansowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Historia budynku

Budynek przy ulicy Długiej 1 przyklejony do kościoła Paulinów powstał w 1843 roku. Zbudował go Karol Banasch z przeznaczeniem na kiosk z artykułami tytoniowymi. Z wiekiem przekształcił się w kiosk, gdzie warszawiacy mogli kupić gazety i papierosy. W czasie II wojny światowej budynek został uszkodzony, ale odnowiono go w 1954 roku. Potem działał tam kiosk Ruchu. Po wyprowadzce najemców zaczął popadać w ruinę, z której dźwignął go ostatni remont.

