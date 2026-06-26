Śródmieście "Z każdą chwilą trudniej o skrawek cienia" Oprac. Katarzyna Kędra |

Swar na Placu Zamkowym. Relacja z Warszawy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Nie przesadzę, jeśli powiem, że jest piekielnie gorąco. Na termometrach w stolicy w tej chwili już ponad 30 stopni Celsjusza, a to przecież temperatura w cieniu - zauważyła tuż przed południem reporterka TVN24 Katarzyna Rogala.

Odczuwalna temperatura na Placu Zamkowym, wśród betonozy, jest jednak znacznie wyższa. - Z każdą chwilą trudno o skrawek cienia. Jeszcze godzinę, dwie temu bez problemu można było tutaj znaleźć ławkę i w cieniu chwilę odpocząć - zauważyła reporterka.

"Krem z filtrem i chłodne napoje to podstawa"

Warszawa przygotowuje się jednak na kulminację i falę upałów, która przez ten weekend ma się przetaczać nad krajem. W niedzielę i poniedziałek możemy zobaczyć na termometrach nawet 39 stopni Celsjusza. Eksperci zalecają, żeby pić znacznie więcej niż normalnie, bo w takiej temperaturze łatwo o odwodnienie.

- W Warszawie mamy na przykład zraszacze wodne, również też kurtyny. Można zmoczyć ręce i jest chociaż na chwilę chłodniej, Działają głównie w Śródmieściu, ale ma być ich znacznie więcej. Ta liczba ma stopniowo rosnąć - zauważyła reporterka.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Jedna z mieszkanek Warszawy zapytana o sposoby radzenia sobie z upałem, odpowiedziała: - Krem z filtrem to podstawa, jakieś chłodne napoje, unikanie też ekspozycji na słońcu od 12 do 16.

Na Placu Zamkowym do butelki można za darmo wlać warszawską kranówkę. W wielu dzielnicach są również poidełka, ale także miejsca chłodu.

Beczkowóz z wodą na Placu Zamkowym w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Zraszacze, zdroje

W Krakowie mają dziś być 33 stopnie Celsjusza, a w niedzielę nawet 38. Krakowskie wodociągi podstawiają beczkowozy z wodą pitną.

Upał daje się we znaki także mieszkańcom Wrocławia. Są kurtyny wodne, bezpłatne zdroje, miski z wodą dla zwierząt... W ten upalny weekend przypada Święto Wrocławia i będzie mnóstwo wydarzeń plenerowych. Przygotowano zacienione miejsca, a tam, gdzie jest to możliwe, główne wydarzenia przesuwane są na godziny popołudniowe.

Upały w Krakowie i Wrocławiu Źródło: TVN24

W Szczecinie przed południem było 29 stopni Celsjusza. Są kurtyny wodne, w regionie wyznaczone mają być miejsca, gdzie można się schłodzić.

Upał w Szczecinie Źródło: TVN24

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