Śródmieście Fajerwerki nad Warszawą. Huk i rozbłyski w różnych częściach miasta Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Fajerwerki, Warszawa Źródło wideo: Kontakt24 / Kukul Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Kukul

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Piątkowy pokaz fajerwerków wzbudził zainteresowanie wśród mieszkańców miasta i turystów. Liczne pytania o powód odpalenia materiałów pirotechnicznych, które przez kilkanaście minut były widoczne między innymi nad Nowym Miastem i Muranowem, pojawiały się w mediach społecznościowych. Odgłosy wybuchów były słyszalne w odległych częściach Warszawy. Pisali o nich na przykład członkowie jednej z lokalnych grup z Białołęki.

- Dziwna sytuacja dziś w centrum Warszawy. Fajerwerki [wystrzelone - red.] z kilku miejsc. Nie wiem z jakiego powodu. Obok nas stała wyrzutnia, z której leciały nowe petardy, ale nikogo obok niej nie było. Stała bez opieki. Próbowałem dowiedzieć się więcej z internetu. Ale na razie nic nie wiadomo. Można jedynie znaleźć mnóstwo nagrań innych osób z innych okolic Warszawy - przekazał nasz Czytelnik redakcji Kontaktu24.

Przesłał nam także nagranie, zarejestrowane w okolicy Sądu Najwyższego i Placu Krasińskich. Widać na nim, że kolorowe rozbłyski pojawiały się na niebie w różnych częściach Śródmieścia.

Piątkowy pokaz fajerwerków nad stolicą Źródło zdjęcia: Kontakt24/Kukul

Kibicowskie obchody urodzin Polonii Warszawa

Okazuje się, że za akcją stali kibice Polonii Warszawa. Klub potwierdził to wieczorem we wpisie na Facebooku.

"Niebo nad Warszawą rozbłysło dziś o symbolicznej godzinie 19.11. To kolejna część kibicowskich obchodów 115-lecia Polonii Warszawa. Kibice Czarnych Koszul Ultras Enigma w wyjątkowy sposób uczcili zbliżające się urodziny naszego klubu" - przekazali przedstawiciele klubu.

Godzina pokazu nawiązuje do roku, w którym powstała Polonia Warszawa. Jest ona uznawana za najstarszy klub piłkarski w stolicy - został założony 19 listopada 1911 roku.

W czwartek piłkarze Czarnych Koszul zameldowali się w 1/8 finału Pucharu Polski. Awans dało im zwycięstwo nad Koroną Kielce. W kolejnej rundzie zmierzą się z Rakowem Częstochowa.