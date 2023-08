"Wystarczy bardzo niewiele, by dołączyć do nadwiślańskiej wspólnoty"

W tym roku hasłem łączącym mieszkańców i przyjezdnych nad Wisłą jest wspólność. - Chcemy wzbudzić w mieszkankach i mieszkańcach Warszawy poczucie, że wystarczy bardzo niewiele, by zmienić swoje zachowania i dołączyć do nadwiślańskiej wspólnoty - mówi cytowany w komunikacie Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły. Kampania Dzielnica Wisła prowadzona jest już dziesięć lat.

– Wisła to część stołecznego DNA. Nad rzeką każdy może skorzystać z niezliczonej liczby atrakcji sportowych, wodniackich, rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych, albo spędzić czas blisko natury, odpoczywając na piaszczystych plażach czy spacerując ścieżką rekreacyjną w nadwiślańskim lesie łęgowym. Cały tydzień możemy korzystać z bezpłatnych wypożyczalni kajaków, zajęć wioślarskich czy oferty rejsów po Wiśle. Na plażach spotykamy warszawskich plażowych, którzy zadbają o komfort naszego wypoczynku i bezpłatnie wypożyczą leżaki, koce, książki czy sprzęt sportowy. Jednak spędzając wolny czas nad Wisłą pamiętajmy, aby robić to z szacunkiem dla innych, dla środowiska i dla wspólnego dobra – przekazała w komunikacie Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

Kodeks Dobrych Praktyk

Tegoroczne hasło Dzielnicy Wisła, jak tłumaczą pomysłodawcy, oznacza wspólność brzegów, wspólnotę ludzi i wspólną troskę o środowisko, bezpieczeństwo i sprzęty, z których korzystamy wypoczywając nad rzeką. Kampania zachęca do dołączenia do grona osób odpowiedzialnych, świadomych oraz szanujących przyrodę i innych. Pokazuje bogactwo nadwiślańskiej przyrody, niezwykłą historię rzeki oraz to, że każdy jest jej częścią. Przypomina o kodeksie dobrych praktyk nad Wisłą.