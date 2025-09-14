Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie

|
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Nielegalny zjazd członków Warsaw Mob
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Jazda na jednym kole po ulicach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, nawet 100 kilometrów na godzinę, wyprzedzanie na pasach, blokowanie aut. W nocy z soboty na niedzielę odbył się kolejny nielegalny zlot grupy Warsaw Mob. To społeczność młodych osób jeżdżących na elektrycznych hulajnogach, motorowerach i motocyklach. Jej członkowie chwalą się w internecie drogową bandyterką urządzaną na warszawskich ulicach.
Kluczowe fakty:
  • Członkowie Warsaw Mob regularnie organizują nielegalne przejazdy ulicami Warszawy. Bierze w nich udział nawet kilkadziesiąt osób.
  • W mediach społecznościowych Warsaw Mob publikuje nagrania przedstawiające skandaliczne łamanie prawa. Ich autorzy niejednokrotnie uciekają przed policją.
  • Warsaw Mob tworzą młode osoby, głównie nastolatkowie.

W sobotę o 21:30 członkowie Warsaw Mob zebrali się przy placu Trzech Krzyży. To głównie młodzi mężczyźni w wieku kilkunastu lub dwudziestu kilku lat. Poruszają się elektrycznymi motorami i hulajnogami. Lokalizację i godzinę zbiórki ustalili wcześniej na komunikatorze Telegram. Na przystanku autobusowym przed Ministerstwem Rozwoju i Technologii zebrało się kilkudziesięciu motocyklistów. Na początku zrobili kilka rundek na odcinku Brackiej i placu Trzech Krzyży - obowiązkowo na jednym kole. W tym czasie nakręcili kilka ujęć do rapowego teledysku.

Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Chwilę później przemieścili się na parking przed ministerstwem, jednak stamtąd przegonił ich ochroniarz. Wtedy zdecydowali, że pora przenieść się na ulice Warszawy. Cała grupa objechała plac Trzech Krzyży i ruszyła w kierunku ronda, skąd przejechała w rejon Browarów Warszawskich. Podczas przejazdu młodzi ludzie korzystali zarówno z ulicy, jak i ścieżki rowerowej, jeździli na jednym kole, wyprzedzali na przejściach dla pieszych, blokowali samochody, nagrywali się wzajemnie telefonami i bez przerwy trąbili.

Drogowa bandyterka członków Warsaw Mob
Drogowa bandyterka członków Warsaw Mob
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Po dojechaniu w okolice Browarów Warszawskich powtórzyli cały cykl. Przegrupowali się w miejscu zbiórki, zrobili kilka rundek na jednym kole w bocznej uliczce, a następnie całą grupą wyjechali na ulice i przejechali przez centrum Warszawy. Tym razem do swoich "popisów" dodali odpalenie rac dymnych.

Grupa kilkudziesięciu osób poruszała się ulicami Warszawy
Grupa kilkudziesięciu osób poruszała się ulicami Warszawy
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Łamanie prawa, ucieczki przed policją

Na swoim profilu w mediach społecznościowych grupa publikuje nagrania, na których kierujący motocyklami łamią liczne przepisy drogowe. Na filmach widać między innymi jak motocykliści podczas jazdy wykonują niebezpieczne akrobacje, jeżdżą w terenie zabudowanym z prędkością bliską 100 kilometrów na godzinę, wyprzedzają na pasach, nie ustępują pierwszeństwa pieszym oraz korzystają zarówno z jezdni, ścieżki rowerowej jak i chodnika.

Najbardziej bulwersującym jest jednak nagranie, na którym grupa ucieka w centrum stolicy przed radiowozem policji jadącym na sygnale. Jeden z motocyklistów, który nagrywa całe zajście, prowokuje gestami policjantów. O zajście zapytaliśmy policję.

- Policjanci zabezpieczyli nagrania, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych. Jednocześnie wdrożono wstępne czynności ukierunkowane na procedowanie sprawy w kierunku artykułu 178b Kodeksu karnego, dotyczącego niezatrzymania pojazdu mechanicznego, pomimo wydawania poleceń przez uprawnioną osobę - informuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

I dodaje, że wstępna analiza materiałów wykazała, że "doszło też do popełnienia różnych wykroczeń w ruchu drogowym". - Czynności w związku z tym zdarzeniem są w toku - zaznacza.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że policja wytypowała autora nagrania. Ta osoba po raz kolejny wzięła udział w nielegalnym zlocie w nocy z piątku na sobotę.

Twierdzą, że organizują tylko "zloty na parkingach"

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat grupy, zwróciliśmy się do nich bezpośrednio poprzez ich profil w mediach społecznościowych.

"Jesteśmy społecznością, która łączy osoby jeżdżące hulajnogami i innymi pojazdami elektrycznymi. Dołączają do nas też już osoby jeżdżące motorami i samochodami spalinowymi" - pisze Ignacy, jeden z administratorów.

Zapytaliśmy o przejazdy po ulicach Warszawy i bulwersujące nagrania, które publikują w sieci.

"My nie organizujemy żadnych przejazdów po Warszawie, a te nagrania nie należą do nas. Jedyne, co organizowaliśmy to zloty na zamkniętych parkingach. Ludzie pokazują na nich swoje pojazdy, rozmawiają, poznają się. Być może po takich zlotach organizowali się w grupy i jeździli po Warszawie. My się od takich rzeczy trzymamy z daleka. Wiemy, że za granicą skutkowało to nieprzyjemnymi sytuacjami. Nigdy nie organizowaliśmy żadnych przejazdów i nie zamierzamy organizować" - przekonuje Ignacy.

Nie jest to jednak prawda. Lokalizację piątkowego zlotu opublikowano właśnie na Instagramie Warsaw Mob. Kanał na Telegramie, na którym podano godzinę i punkt zbiórki, a następnie relacjonowano trasę przejazdu oznaczony jest logiem tej grupy. Osoby, które obsługują media społecznościowe i założyły Warsaw Mob były obecne na nielegalnym zlocie.

Zapytaliśmy również o to, czy publikowaniem takich filmów administratorzy nie zachęcają do łamania prawa.

"Staramy się w większości opisów zawierać fragment, że nie zachęcamy do takiego zachowania" - odpowiedział nam administrator.

Nie znaleźliśmy ani jednego nagrania na platformie Instagram, które zawierałaby taką adnotację. Na pewno nie ma jej żaden z 40 ostatnich materiałów. Zamiast tego jest energiczna muzyka i teksty mające nadać nagraniom modnego i ekscytującego sznytu.

Poza publikowaniem filmów w mediach społecznościowych Warsaw Mob prowadzi też sklep internetowy. Sprzedaje w nim kominiarki i koszulki ze swoim logiem. Jak twierdzi Ignacy, działalność jest legalna, zarejestrowana i odprowadzane są od niej podatki. Nie chciał jednak potwierdzić tego żadnym dokumentem ani numerem NIP. Zapytaliśmy, czy publikowanie przez nich nagrań nie jest tym samym reklamowaniem się filmami, na których łamane jest prawo. Odpowiedź była krótka i twierdząca, odpowiedział, że tak.

Wjechał w kobietę z wózkiem

Na początku miesiąca informowaliśmy o zdarzeniu na Krakowskim Przedmieściu. Pod koniec wakacji grupa osób przejeżdżała tam na elektrycznych hulajnogach. Jeden z mężczyzn najpierw wjechał w kobietę z wózkiem dziecięcym, a następnie spryskał ją gazem.

"Sytuacja na Krakowskim Przedmieściu nie miała nic z nami wspólnego. Chciałbym odciąć się od tego grubą kreską. My tylko publikujemy nagrania i udostępniamy lokalizację zlotów, które nie są przez nas zorganizowane" - twierdzi Ignacy.

"Potrafią osiągać bardzo wysokie prędkości"

Członkowie Warsaw Mob poruszają się na elektrycznych hulajnogach oraz motocyklami marki Sur-Ron. To elektryczne maszyny typu cross chińskiej produkcji. Pojazdy te stają się coraz popularniejsze wśród młodzieży. Ich cena w zależności od modelu oscyluje od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Hulajnoga elektryczna może poruszać się z prędkością do 20 kilometrów na godzinę. Gdybyśmy chcieli jeździć nią z większą prędkością, to jest to możliwe i jak najbardziej legalne, jeśli zarejestrujemy ją jako motorower. Wtedy taki pojazd musi mieć tablicę rejestracyjną i ubezpieczenie OC, kierowca musi mieć kask i nie może się poruszać po ścieżkach rowerowych - mówi dziennikarz TVN Turbo Marcin Jeneralski. - Pojazdy elektryczne o małej masie potrafią osiągać bardzo wysokie prędkości. Kwestia odblokowania ich, to nie jest jakieś specjalistyczne hakowanie, te maszyny mają już wgrane takie tryby - dodaje.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że motory i hulajnogi osób, które brały udział w nielegalnym zlocie, nie posiadały widocznych tablic rejestracyjnych. Jednocześnie poruszały się z prędkością zdecydowanie większą niż 20 km/h. Oznacza to, że nie miały prawa w jakikolwiek sposób poruszać się po jezdni, nie mówiąc o zachowaniu kierowców.

Autorka/Autor: Mateusz Mżyk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawieHulajnogiPolicjaNielegalne wyścigi
Mateusz Mżyk
Mateusz Mżyk
Czytaj także:
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
Bemowo
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
Bielany
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
Lunapark w Warszawie
Nocne kluby zniknęły, ale miasto wciąż walczy o odzyskanie terenu
Praga Południe
Policja przerwała nielegalne manewry na targowisku
Driftowali na targowisku. Nie wiedzieli, że są obserwowani
Okolice
Składowisko odpadów w Wołominie
Kilkanaście tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Jest szansa na ich utylizację
Okolice
Służby prowadziły akcję w rejonie jeziora Łacha
Odnaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię pocisków. Akcja żandarmerii
Okolice
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa
Wola
Pożar auta dostawczego na S7
Pożar auta dostawczego na trasie S7. Nagranie
Okolice
Jeden z uczestników II Mistrzostw Polski w Naśladowaniu Ptaków
Ćwierkali, świstali, kwilili. Z placu Defilad prosto do ptasiego gaju
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Pracował w ogrodzie. Postawił na nogi służby
Okolice
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
Wesoła
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
Okolice
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
Okolice
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
Okolice
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
Artykuł sponsorowany
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
Włochy
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Okolice
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
Okolice
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
Okolice
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
Praga Południe
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
Białołęka
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
Okolice
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki