Śródmieście Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania Oprac. Dariusz Gałązka |

Trzaskowski o utrudnieniach związanych z defiladą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Od strony Mokotowa kierowcy pojadą z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski. Zmiany wprowadzone zostały w piątek o godzinie 16 i potrwają do soboty do 16.

Dodatkowo w piątek od godziny 20 do godziny 16 w sobotę zamknięty będzie parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Z kolei w sobotę od północy do godz. 16 zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach: Krajewskiego, Zakroczymskiej, Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Boleść, Mostowej, Bugaj, Karowej, Lipowej, Dobrej, Wiślanej, Gęstej i Wybrzeże Kościuszkowskie.

"Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymoncką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską" - przekazał stołeczny ratusz.

Defilada na Wisłostradzie - utrudnienia Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zamknięte mosty i kładka pieszo-rowerowa

W sobotę obchody święta Wojska Polskiego rozpocznie o godzinie 10 uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z tego powodu od godziny 6 nie będzie można zaparkować przy Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej. Od godziny 8 do 11 kierowcy nie przejadą przez Plac Piłsudskiego oraz Królewską od Placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. Zamknięta będzie także ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza. Objazdami pojadą autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

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W sobotę, w godzinach 11.30–13.30, podczas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na Moście Gdańskim i Moście Śląsko-Dąbrowskim. Zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nie będzie można przejść ani przejechać przez Wisłostradę przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie również przejście podziemne przy ulicy Sanguszki.

Od godziny 11 do 14 piesi i rowerzyści nie skorzystają także z kładki pieszo-rowerowej i Mostu Gdańskiego.

"Po zamknięciu Wisłostrady i ulic poprzecznych, czyli od piątku po godzinie 16, zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64 i N83" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy kursujące przez mosty na objazdach

W sobotę od godziny 11 do 14 tramwaje będą jeździły Mostem Gdańskim, ale nie będą zatrzymywały się na przystankach. Po godzinie 11 autobusy także nie zatrzymają się na Moście Gdańskim, a między godziną 11.30 a 13.30 w ogóle nie będą kursowały Mostem Gdańskim i Mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Zmienią się wtedy trasy linii 100, 190, 409 i 500. Linia 100 od skrzyżowania Świętojerskiej z Bonifraterską pojedzie ulicami: Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez Plac Piłsudskiego, Królewską, przez Plac Małachowskiego, Mazowiecką, przez Plac Powstańców Warszawy, Szpitalną, Bracką, Kruczą, Alejami Jerozolimskimi, Bracką, przez Plac Trzech Krzyży i dalej swoją trasą.

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Autobusy linii 190 po stronie Pragi będą dojeżdżały do skrzyżowania Alei "Solidarności" i Targowej, a po stronie Śródmieścia do Placu Bankowego. Natomiast linii 409 i 500 na Pradze dojadą do Ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego.

Linia turystyczna T będzie kursowała z Placu Narutowicza do pętli Marymont-Potok. W sobotę w godzinach 11–18 częściej będą kursowały pociągi metra na obu liniach.

Metro kursować będzie według niedzielnego rozkładu jazdy - z kursami nocnymi w noc 15/16. sierpnia.