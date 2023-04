Każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. W przypadku gdy rodzice nie mogą lub nie są w stanie sprawować opieki i wychowywać swojego dziecka, miasto zapewnia mu opiekę w ramach systemu pieczy zastępczej - przypomina stołeczny ratusz. Co roku, trafia tam średnio 500 dzieci. Do 11 kwietnia tego roku trwają konsultacje programu rozwoju pieczy zastępczej w Warszawie na lata 2023-2025.

- Dziecko odebrane rodzicom to zawsze tragedia dla każdej ze stron. Dlatego w Warszawie robimy, co możemy, żeby dzieci trafiały do rodzin zastępczych, gdzie będą miały zapewnioną najlepszą opiekę. Jednak wciąż nam brakuje zawodowych opiekunów. Zachęcam państwa do zapoznania się z miejską ofertą dla rodzin zastępczych – podkreśla w komunikacie ratusza Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

Od 2021 roku w Warszawie nie ma już dużych domów dziecka

Jak wylicza ratusz, w warszawskim systemie pieczy zastępczej opieką objętych jest około 2100 dzieci. "1400 z nich mieszka w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, a pozostałe 700 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w Warszawie działają 54. Każdy z ośrodków przeznaczony jest dla nie więcej niż czternaściorga dzieci, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy. Co ważne, od 2021 r. w Warszawie nie ma dużych domów dziecka" - czytamy.

Urzędnicy podają też kolejne dane. "Średnio co roku, do stołecznej pieczy zastępczej trafia średnio 500 dzieci. W 2022 roku liczba ta wzrosła do 623. Jednocześnie spadła też liczba spokrewnionych rodzin zastępczych, dlatego miasto cały czas stara się pozyskać nowych kandydatów na rodziny zastępcze, szczególnie tych niespokrewnionych z dzieckiem" - wskazują.

Rodziny zastępcze

Obecnie w Warszawie działa około 750 rodzin zastępczych spokrewnionych, niecałe 300 rodzin zastępczych niezawodowych, 19 rodzin zastępczych zawodowych i 17 rodzinnych domów dziecka. To wciąż za mało żeby objąć opieką wszystkie dzieci poniżej 10. roku życia.

Do 11 kwietnia tego roku trwają konsultacje programu rozwoju pieczy zastępczej w Warszawie na lata 2023-2025.

W lutym Rada m.st. Warszawy zwiększyła wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. W wyniku tej zmiany zarobki opiekunów zastępczych wzrosły o średnio ponad 20 procent.

Ponadto, zawodowi opiekunowie zastępczy w Warszawie otrzymują: zwrot kosztów utrzymania lokalu, program szkoleń i superwizję, wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osoby do pomocy przy codziennych obowiązkach, dostęp do specjalistów dziecięcych. Otrzymują również świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze prowadzi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Warszawa ma również rozwiniętą ofertę wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Poza wsparciem finansowym, usamodzielniający się wychowankowie mogą skorzystać z zamieszkania w jednym z 27 lokali, do czasu otrzymania prawa do mieszkania z zasobów miejskich. Mają zapewniony także dostęp do pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej i terapeutycznej. "Rocznie warszawską piecze zastępczą opuszcza około 250 młodych dorosłych, aktualnie dzięki otrzymywanemu wsparciu prawie 80 procent z nich zakłada własne gospodarstwa domowe" - podsumowuje ratusz.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl