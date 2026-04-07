Jak informuje portal tvnmeteo.pl, we wtorek w Warszawie, niemal przez cały dzień, należy spodziewać się dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu i silnego, porywistego wiatru z kierunku północno-zachodniego.
Poranek był słoneczny, załamanie nastąpiło wczesnym popołudniem. Miejscami wiatr jest na tyle silny, że powoduje szkody. Jak poinformował kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, od godziny ósmej rano strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków wiatru 29 razy.
- Są to przede wszystkim powalone gałęzie i drzewa. W jednym przypadku zabezpieczaliśmy naderwany dach z blachy falistej - powiedział strażak.
Wyjaśnił też, że zgłoszenia o wiatrołomach napływają z całej Warszawy. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - dodał kapitan Baran.
Zachowaj ostrożność w parkach i nad Wisłą
O uszkodzonych drzewach informował też Zarząd Zieleni. "Nasi ogrodnicy pracują w terenie i sukcesywnie kontrolują parki i skwery zarządzane przez naszą jednostkę. Dotychczas stwierdziliśmy 17 połamanych i wywróconych drzew" - podał w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni, zastrzegając, że nie jest to jeszcze ostateczny bilans ostatnich dni.
I zaapelował do szczególną ostrożność podczas spacerów w parkach, na skwerach oraz nad Wisłą. "Niektóre alejki i tereny mogą być czasowo zablokowane przez połamane konary, gałęzie czy kłody, które wkrótce zostaną usunięte" - zapewnili miejscy ogrodnicy.
