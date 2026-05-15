Śródmieście

Budowa Muzeum Getta Warszawskiego dobiega końca. Jest data otwarcia

Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Wierzymy, że historii Warszawy nie da się opowiedzieć, zrozumieć bez zrozumienia historii getta warszawskiego - powiedziała w czwartek dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego Katarzyna Person. Poinformowała, że muzeum zostanie otwarte jesienią 2027 roku.

W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca renowacji i rozbudowy zabytkowych budynków dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów przy ul. Siennej 60 / Śliskiej 51 w Warszawie na potrzeby siedziby Muzeum Getta Warszawskiego.

"Budowa wchodzi w kluczową fazę"

Wiceminister kultury Maciej Wróbel podkreślił, że budowa Muzeum Getta Warszawskiego wchodzi w kluczową fazę. - Jej zakończenie planowane jest na koniec tego roku - przekazał.

Ocenił, że instytucja "ma dla kultury polskiej i światowej, także polityki pamięci, fundamentalne znaczenie".

- Budynek Muzeum Getta Warszawskiego mieści się w dawnym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów. Miejsca, w którym pomoc medyczną utrzymywali najbardziej bezbronni, najbardziej potrzebujący mali ludzie. Tutaj też praktykę medyczną prowadził znany wszystkim jako Janusz Korczak dr Henryk Goldszmit - przypomniał.

- Misją muzeum będzie nie tylko pielęgnowanie pamięci przeszłości, ale także edukacja w czasach, kiedy radykalizacja poglądów jest niezwykle wyraźnie widoczna. Potrzebujemy miejsca, które mówić będzie o tym, jakim zagrożeniem są antysemityzm, pogarda, propaganda i przemoc. I to jest takie miejsce - podkreślił Wróbel.

Dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego Katarzyna Person zaznaczyła, że zespół budynków dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów to "wyjątkowe miejsce, w niezwykły sposób związane z historią Żydów warszawskich, to ostaniec getta warszawskiego".

- To jest miejsce, które widziało jego najgorsze, najstraszliwsze, a jednocześnie najbardziej heroiczne momenty - podkreśliła.

Dziewięć galerii na siedmiu poziomach

- To będzie muzeum, które opowie historię getta warszawskiego, historię życia i śmierci jego mieszkańców w dziewięciu galeriach, które znajdą się na siedmiu poziomach. Będziemy opowiadać historię Żydów warszawskich od momentu otwarcia szpitala, czyli od lat 70. XIX wieku, przez okres międzywojenny, potem trudny pierwszy rok wojny, moment otwarcia getta. Potem opowiemy o historii getta w kontekście Warszawy i Polski, w kontekście polityki nazistowskiej w okupowanej Polsce i okupowanej Warszawie. Opowiemy o Wielkiej Akcji Likwidacyjnej, o powstaniu w getcie warszawskim i wreszcie o tym, co po getcie zostało - wyjaśniła dyrektorka muzeum.

Oceniła, że jednym z najważniejszych elementów działalności muzeum będzie edukacja.

- Będziemy uczyć o historii getta warszawskiego, historii żydowskiej Warszawy. I przez to opowiadać o Warszawie. Bardzo wierzymy w to, że historii Warszawy nie da się opowiedzieć, zrozumieć bez zrozumienia historii getta warszawskiego. (...) Mamy nadzieję, że przez poznanie tej historii my wszyscy lepiej zrozumiemy tożsamość Warszawy i lepiej zrozumiemy też siebie - dodała.

Przekazała, że muzeum zostanie otwarte jesienią 2027 roku.

Dr hab. inż. arch. Jerzy Wowczak, autor koncepcji i projektu architektonicznego, powiedział, że budynkowi dawnego szpitala przywracany jest wygląd z "okresu jego świetności, z początku lat 30. XX wieku".

- Dostosowując obiekt do funkcji muzealnej, postanowiliśmy wydobyć autentyczne elementy, uwypuklić ich odrębność. Chcielibyśmy, aby to miejsce było wyjątkowe w dwójnasób ze względu na wymiar człowieka i ze względu na jasny komunikat, jasną treść: uwaga, to jest relikt - zaznaczył.

Cztery budynki i wyjątkowy ogród

Na terenie zabytkowego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów powstaje kompleks Muzeum Getta Warszawskiego składający się z czterech budynków. Według projektu Autorskiej Pracowni Projektowej Jerzego Wowczaka remontowane są dwa zabytkowe gmachy: szpital, w którym zostanie zaaranżowana wystawa stała oraz pawilon okulistyki, przyszłe Centrum Edukacji MGW.

W dwóch nowych budynkach, administracyjnym i technicznym, znajdą się biura i przestrzenie konferencyjne.

Na terenie kompleksu muzealnego powstaje ogólnodostępny ogród, w którym odtworzone zostaną gatunki roślin nawiązujące do historii szpitala. Ponad 20 metrów poniżej powierzchni ogrodu stworzono trzy kondygnacje podziemne, w których znajdą się galerie wystawy stałej, magazyny i pracownie konserwacji.

Wystawa stała zostanie ulokowana w unikalnej przestrzeni łączącej zabytkową tkankę dawnego szpitala z nowoczesnymi kondygnacjami podziemnymi. Ekspozycja została zaprojektowana jako sekwencja dziewięciu galerii tematycznych, które w sposób chronologiczny i problemowy przybliżą losy warszawskiego getta.

Fundamentem narracji historycznej będą autentyczne świadectwa z epoki, które muzeum intensywnie gromadzi z myślą o wystawie stałej. Instytucja pozyskuje na rynku antykwarycznym i od osób prywatnych cenne artefakty, w tym judaika, dzieła sztuki oraz unikalne dokumenty archiwalne, a także samodzielnie przygotowuje materiały multimedialne. Przygotowuje też wypożyczenia eksponatów z innych instytucji.

Zgromadzili 25 tysięcy artefaktów

Od 2018 roku Muzeum Getta Warszawskiego buduje kolekcję muzealiów, która jest zapisaną w przedmiotach opowieścią o życiu, pamięci i doświadczeniu Zagłady. Obecnie liczy ona około 25 tysięcy obiektów pozyskanych poprzez zakupy, depozyty i darowizny.

Szczególne miejsce zajmuje w niej sztuka międzywojenna i powojenna, w tym dzieła odnoszące się do doświadczeń Holokaustu – osobiste, poruszające świadectwa pamięci i historii. Znajdują się wśród nich też zabytki odkryte podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego getta, artefakty pozyskane w pobliżu Kopca Anielewicza, na stanowisku "Miła 18".

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 323 miliony złotych, a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 57 milionów. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Źródło: PAP
