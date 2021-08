Bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia w jednym ze śródmiejskich lokali. Poszkodowane cztery osoby

W nocy z piątku na sobotę, w jednym z lokali w Śródmieściu doszło do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia - podała Komenda Stołeczna Policji. Poszkodowane zostały cztery osoby, które przetransportowano do szpitala. Policja ustala, kto jeszcze brał udział w zdarzeniu.

- Po północy otrzymaliśmy informację, że w jednym z lokali w Śródmieściu doszło do bójki. Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Tam zastali czterech mężczyzn z obrażeniami ciała. Policjanci ustalili, że doszło tam prawdopodobnie do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia - przekazał nam w sobotę rano zastępca rzecznika KSP kom. Rafał Retmaniak.

Policjant dodał, że część uczestników bójki oddaliła się z miejsca. - W tym momencie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności, między innymi wszystkich uczestników tej bójki. Natomiast, jeśli chodzi o poszkodowanych, są to cztery osoby: mężczyźni w wieku od 30 do 33 lat. Jeden z nich, po opatrzeniu, oddalił się ze szpitala, natomiast trzech pozostaje nadal w szpitalu - wymienił policjant.