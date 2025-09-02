Bóbr w Wiśle przy bulwarach

Bóbr podczas kąpieli w Wiśle Źródło: TVN24

Bóbr podczas kąpieli w Wiśle był widziany we wtorek w rejonie Centrum Nauki Kopernik. Wzbudził spore zainteresowanie wśród spacerowiczów przechadzających się po bulwarach.

Kilkunastosekundowe nagranie, na którym widać bobra pluskającego się w rzece, wykonał operator kamery TVN24. W pewnym momencie zwierzę zanurzyło się w wodzie i zniknęło z kadru.

Populacja bobrów w ostatnich latach wzrosła i coraz częściej są one widywane również w dużych miastach, takich jak Warszawa. Żerują nie tylko nad Wisłą, ale też w okolicach osiedlowych stawów.

Budują pożyteczne tamy

Bobry są największymi gryzoniami w Europie. Mogą pod wodą przebywać przez 15 minut. Ich oczy chroni dodatkowa powieka, uszy i nos zatyka fałda skórna, a otwór gębowy zamyka szczelnie rozdwojona górna warga.

W Polsce podlegają częściowej ochronie gatunkowej. Oznacza to, że zabronione jest zabijanie, okaleczanie i chwytanie tych zwierząt. Nie można także ich niepokoić oraz niszczyć tam i żeremi bez zezwolenia.

Budowane przez te zwierzęta tamy zatrzymują wodę w strumieniach i małych rzekach, tworząc płytkie, rozlewające się na boki stawy. Takie zbiorniki pomagają zatrzymać wodę w terenie, przez co zwiększają jej zasoby, poprawiają jakość dzięki naturalnej filtracji, sprzyjają bioróżnorodności oraz tworzą wilgotne strefy, które mogą ograniczać rozprzestrzenianie się pożarów.