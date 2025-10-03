Uczestnicy "Biegnij Warszawo" na ulicach stolicy (wideo archiwalne) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Start biegu "Biegnij Warszawo" zaplanowano na godzinę 12. Trasa prowadzi ulicami: Myśliwiecką, Rozbrat, Ludną, Solec, aleję 3 Maja, ponownie Solec, a następnie Tamkę. Zawodnicy przebiegną przez most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Świętokrzyską, znów Tamkę, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowską, aż do mety. W tym samym czasie kibice wezmą udział w wydarzeniu "Maszeruję-Kibicuję", które ma na celu aktywne wspieranie biegaczy. Ich marsz rozpocznie się o 12:15 również na ulicy Myśliwieckiej. Trasa marszu prowadzić będzie przez ulice: Górnośląską, Wiejską, Matejki, Aleje Ujazdowskie, plac Trzech Krzyży, Książęcą, alejki parku Rydza-Śmigłego, następnie ulicą Rozbrat i ponownie Myśliwiecką, aż do mety znajdującej się w alei Kusocińskiego przy Kanale Piaseczyńskim.

Utrudnienia i zmiany w ruchu

W sobotę o godz. 6 rozpoczną się przygotowania do startu. Stołeczny ratusz ostrzega, że spowodowuje to spore utrudnienia dla kierowców. Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Myśliwiecka od Szwoleżerów do ronda Sedlaczka. Godzinę później, czyli o 7, zostanie wyłączona z ruchu Łazienkowska. Obie te ulice zostaną ponownie otwarte o godzinie 18.

Od godz. 11.30 zamknięta zostanie cała trasa "Biegnij Warszawo" i "Maszeruję-Kibicuję". Ruch zostanie wznowiony około godziny 14:30. "W tym czasie ślepo będą kończyły się wloty wszystkich ulic łączących się bezpośrednio z trasami obu wydarzeń. Dodatkowo zostaną zamknięte wszystkie zebry na ulicach, którymi przebiegną lub przejdą uczestnicy. Piesi będą mogli przejść tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe" - podaje w komunikacie urząd miasta.

W związku z wydarzeniami sportowymi nie będzie możliwości skrętu z Wisłostrady w Ludną. Z ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej i Topiel, od strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na skrzyżowaniach z ulicą Zajęczą będzie można wyjechać tylko w prawo, w kierunku ulicy Dynasy. Kierowcy nie wyjadą też z ulicy Smolnej na Aleje Jerozolimskie, ani z alei 3 Maja na Kruczkowskiego i Solec.

To jednak nie koniec zmian w ruchu. W czasie biegu będzie nieprzejezdna jezdnia mostu Świętokrzyskiego prowadząca na Pragę-Północ. Jadący Wybrzeżem Szczecińskim od strony zoo będą mogli wjechać na most Świętokrzyski w stronę Śródmieścia lub skręcić w ulicę Zamoście. Z kolei ulicą Wał Miedzeszyński kierowcy dojadą tylko do wjazdu na aleję Poniatowskiego prowadzącą w stronę ronda Waszyngtona.

Kierowcy nie pojadą w tym czasie również jezdnią mostu Poniatowskiego w kierunku Śródmieścia. Niemożliwy będzie wjazd na rondzie Waszyngtona, jak i z Wisłostrady. Zamknięta będzie też ulica Świętokrzyska, od strony Marszałkowskiej. Dalej przejadą wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający do ulicy Kubusia Puchatka.

Ponadto kierowcy jadący Alejami Ujazdowskimi od strony placu Na Rozdrożu dojadą wyłącznie do Pięknej. Tam będą musieli skręcić w lewo, w kierunku placu Konstytucji. W prawo pojadą wyłącznie mieszkańcy osiedla Jazdów. W czasie wydarzenia, z ulic Nowy Świat, Brackiej i Hożej będzie można przejechać przez plac Trzech Krzyży w stronę Alej Ujazdowskich i Mokotowskiej.

Warszawa. Zmiany w ruchu i komunikacji Źródło: UM Warszawa

Autobusy na objazdach

Zmiany w ruchu odczują też pasażerowie komunikacji miejskiej. W sobotę, od początku kursowania do czasu otwarcia ulic Myśliwieckiej i Łazienkowskiej, autobusy linii: 107, 108, 131, 159 i 171 będą kursowały trasami zmienionymi. Gdy będą zamknięte ulice na trasie zawodów - od około godziny 11:30 do 14, na objazd zostaną skierowane również autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 162, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

Ograniczą parkowanie

Ratusz zapowiada też wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu. "W sobotę, od godziny 6 nie będzie można parkować w alei 3 Maja po stronie Wisłostrady oraz na Myśliwieckiej. O godzinie 8:00 ograniczenia zaczną obowiązywać na Łazienkowskiej. Pojazdy pozostawione na tych ulicach będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela" - informuje urząd miasta.

Na trasie imprez sportowych pozostałe ulice zostaną wyłączone z parkowania w godzinach 11-15.