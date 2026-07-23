Śródmieście Pobiegną w hołdzie powstańcom. Będą zmiany w ruchu

83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W najbliższy sobotni wieczór odbędzie się koncert Błażeja Króla, który po raz pierwszy zaprezentuje materiał z płyty "Łączy nas…", wydanej z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego.

W związku z organizacją tego wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Już od czwartkowego wieczoru, 23 lipca, od godziny 18 aż do końca soboty, obowiązywać będzie całkowity zakaz parkowania po obu stronach ulicy Przyokopowej, wzdłuż muru Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkowo w najbliższą sobotę od godziny 17 do końca dnia, ulica Przyokopowa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku pomiędzy ulicami Giełdową a Grzybowską.

Pobiegną w hołdzie powstańcom. Będą zmiany w ruchu

Zbliża się także 35. Bieg Powstania Warszawskiego, jego uczestnicy przebiegną pięć lub dziesięć kilometrów. Krótszy bieg rozpocznie się o godzinie 20.15, a dłuższy o godzinie 21.15. Oba będą miały start na Placu Krasińskich, a metę na Zakroczymskiej.

Bieg na pięć kilometrów będzie prowadził ulicami: Bonifraterską, Muranowską, Andersa, Mickiewicza, przez Plac Wilsona, Krasińskiego, boczną jezdnią Wybrzeża Gdyńskiego, teren Cytadeli Warszawskiej, Jana Jeziorańskiego do Zakroczymskiej.

Zawodnicy mierzący się z dystansem dziesięciu kilometrów od Placu Wilsona pobiegną inaczej. Trasa będzie prowadzić ulicami: Słowackiego, Gdańską, Hłaski, Lektykarską, Podleśną, Gwiaździstą, Krasińskiego i dalej boczną jezdnią Wisłostrady, przez Cytadelę do Jeziorańskiego i mety przy Parku Traugutta.

Bieg Powstanie Warszawskiego i zmiany w ruchu Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Organizacja biegu będzie wiązała się z licznymi zamknięciami ulic w dniach 25-26 lipca, co zmusi kierowców do wyboru tras alternatywnych.

Najwcześniej, bo już od godziny 10 w sobotę aż do godziny 3 w niedzielę, wyłączone z ruchu będą ulice Jeziorańskiego, Zakroczymska i Konwiktorska. Popołudniu, w godzinach 14-23.59, nieprzejezdne stanie się Plac Krasińskich, jak też ulica Miodowa oraz odcinek Bonifraterskiej od Świętojerskiej do Konwiktorskiej.

Od godziny 19 do północy zamknięcie obejmie pozostałą część Bonifraterskiej oraz ulicę Międzyparkową.

Ponadto o 19.30, kiedy drogowcy zamkną ulice Muranowską, Dawidowskiego, nitkę Mickiewicza w stronę Bielan (od Andersa do Placu Wilsona) oraz Krasińskiego - ruch na pierwszych trzech zostanie przywrócony po 22.30, a na Krasińskiego o 23.

Najpóźniej, w godzinach 20.30-23, zamknięty zostanie ciąg ulic: Słowackiego (od Placu Wilsona do Popiełuszki), Gdańska, Hłaski, Lektykarska, Podleśna oraz Gwiaździsta.

Autobusy na objazdach i darmowe przejazdy

Utrudnienia odczują pasażerowie komunikacji miejskiej. "Przez całą sobotę autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego, a linia 503 zakończy i rozpocznie kursy na Placu Grzybowskim" - przekazała Katarzyna Kosmal z Zarządu Transportu Miejskiego.

Od godziny 14:00 objazdami pojadą autobusy linii: 100, 116, 180 i 518. Od około godziny 19:30 inaczej będą jeździły tramwaje linii 6 oraz autobusy linii: 100, 114, 116, 122, 157, 180, 181, 185 i 518, a tramwaje linii 76 zakończą swoje kursy.

ZTM poinformował, że uczestnicy 35. Biegu Konstytucji w sobotę mogą podróżować komunikacją publiczną bezpłatnie. "Na podstawie numeru startowego zawodnicy mogą korzystać z autobusów, tramwajów, metra, pociągów SKM, KM i WKD w granicach 1. strefy biletowej ZTM" - podała Katarzyna Kosmal.

Informacje o utrudnieniach będzie można śledzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.