W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób

Wystartował 34. Bieg Niepodległości Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tysiące biegaczy uczczą na sportowo Narodowe Święto Niepodległości. Bieg Niepodległości to dla biegaczy tradycyjne wydarzenie zamykające sezon startowy, stanowiące finał Triady "Zabiegaj o Pamięć" oraz sposobność do uczczenia na sportowo jednej z najważniejszych rocznic w historii Polski.

Bieg Niepodległości – trasa

- Spotkajmy się, by wspólnie uczcić Święto Niepodległości – aktywnie, z radością i w biało-czerwonych barwach. Bieg Niepodległości to piękny symbol naszej jedności, dumy i energii. Cieszę się, że obok biegaczy wystartują również miłośnicy nordic walking oraz dzieci w Mili Niepodległości. To pokazuje, że można świętować wolność w różny sposób, ale zawsze razem – skomentowała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta stolicy.

Jak poinformował urząd miasta, bieg jak co roku wystartuje o godz. 11.11 z Ronda Dmowskiego. Trasa dalej poprowadzi Alejami Jerozolimskimi w obu kierunkach.

Zapisy do biegu już się zakończyły, ale można jeszcze rejestrować udział w Wirtualnym Biegu czy Mili Niepodległości (dystans 1918 km) dla starszych dzieci.

Trasa Biegu Niepodległości Źródło: mat. prasowe

Biegi na Białołęce, Targówku i Bemowie

Z okazji 11 listopada odbędzie się także XXVIII Białołęcki Bieg Niepodległości, w ramach którego przewidziano biegi dziecięce (300–1000 m), bieg dla dzieci z niepełnosprawnością (150 m) oraz zawody nordic walking na dystansie 1918 m.

"Baza wydarzenia znajduje się przy klubie 'Dziki Zakątek' przy ul. Chlubnej 1A. Start imprezy zaplanowano na godz. 12:00, a bieg główny o 14:30. Udział dzieci jest bezpłatny, a najlepsi zawodnicy otrzymają trofea i upominki" – podała w komunikacie Monika Beuth, rzeczniczka ratusza.

Miasto zaplanowało nieco wcześniej sportowe wydarzenie na Targówku. 8 listopada będzie mieć miejsce Bieg Niepodległości, który rozpocznie się w Lesie Bródnowskim na polanie przy Grodzisku.

W ramach tego wydarzenia zorganizowany zostanie bieg główny na 5 km, marsz nordic walking (2,5 km), biegi dziecięce (200–1200 m) oraz Marsz Przedszkolaka (200 m, bez rywalizacji).

Uczestnicy otrzymają medale, koszulki, ciepły posiłek, natomiast zwycięzcy – nagrody rzeczowe.

15 listopada to dzień, który zakończy biegi związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia w Parku Górczewska wystartuje Bemowski Bieg Niepodległości. W ramach imprezy przygotowano bieg główny na 5 km, nordic walking na 3 km oraz biegi dziecięce w czterech kategoriach wiekowych: 200 m (dzieci do 6 lat, bez pomiaru czasu, z możliwością asysty rodziców), 400 m (7–8 lat), 800 m (8–10 lat) i 1200 m (11–13 lat).

Starty rozpoczną się o godz. 9:15, biegi główne i Nordic Walking o 10:15, wręczenie medali przewidziane jest na 11:00. Biuro zawodów otwarte będzie od godz. 8:30.

Biegi Niepodległości w Warszawie Źródło: UM Warszawa