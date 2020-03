Sobotni rozkład jazdy zostaje, ale będą dodatkowe kursy

"Musimy oszczędnie gospodarować zasobem ludzkim"

Jak zaznaczył, przyczyniły się do tego głównie absencje chorobowe kierowców. - W poniedziałek w MZA od poniedziałku 16 marca pojawiło się 30 brygad mniej, we wtorek już 52 mniej i w środę 76. W Tramwajach Warszawskich w tym czasie było nawet od siedmiu do 20 brygad mniej – wyliczał dalej Witek. – W grę wchodziła prawdopodobnie opieka nad dziećmi, które od 13 marca nie chodzą do szkoły. Może też chodzić o choroby. Część pracowników jest też desygnowana do pracy zdalnej – dodał.