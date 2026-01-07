Awaria wodociągowa na Grzybowskiej. Autobusy skierowano na objazdy

Awaria wodociągowa na Białołęce Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę przed godz. 5 rano Warszawski Transport Publiczny powiadomił, że w związku z awarią wodociągową na ul. Grzybowskiej autobusy linii 106 od początku kursowania zostały skierowane na trasę objazdową.

Pojazdy linii 106 kursują trasą: Mariensztat: … – Grzybowska – Al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – Plac Grzybowski – Grzybowska z pominięciem przystanku Al. Jana Pawła II 01.

"Przepraszamy za utrudnienia" - wskazał WTP. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.