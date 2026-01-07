Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej Źródło: Kontakt24

Do zdarzenia doszło nocą. Około godziny 23.20, do przejeżdżającego ulicą Grzybowską patrolu policji podeszła grupa kobiet, która poinformowała o osobie poparzonej wrzątkiem. Jak doszło do wypadku?

– Grupa trzech młodych kobiet przechodziła ulicą. Jedna z nich poślizgnęła się i wpadła do gorącej wody, przez co się poparzyła. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy - poinformował sierż. sztab. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Zespół ratownictwa medycznego zabrał poszkodowaną do szpitala. – Kobieta odniosła oparzenia drugiego stopnia - dodał policjant.

Mniej poważne obrażenia odniosła także druga kobieta. – Została poinformowana o możliwości udania się na SOR, jeśli odczuwa taką potrzebę - zrelacjonował Wojteczko.

Brak ciepła w budynkach w centrum

O awarii ciepłowniczej opowiedział tvnwarszawa.pl rzecznik Veolii Paweł Zbiegniewski. - W nocy 6 stycznia około godziny 22 w okolicy skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej w Warszawie doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Teren awarii został zabezpieczony, a odcinek ulicy Grzybowskiej od alei Jana Pawła II w kierunku placu Grzybowskiego wyłączony z ruchu - poinformował.

Jak zapewnił, trwają prace zmierzające do oczyszczenia jezdni z wypłukanego piachu, a ekipy przystąpią do prac naprawczych. - Aktualnie z dostaw ciepła i ciepłej wody jest włączonych piętnaście budynków. Prace będą prowadzone non stop tak, aby dostawy ciepła zostały jak najszybciej przywrócone - wskazał Paweł Zbiegniewski.

W środę w godzinach wczesnopopołudniowych rzecznik Veolii wskazał, że udało się przywrócić dostawy ciepła i ciepłej wody do 10 budynków. - Jeszcze tylko cztery obiekty są objęte wstrzymaniem dostaw ciepła: ulica Grzybowska 9, aleja Jana Pawła II 20, aleja Jana Pawła II 22 , ulica Twarda 18 - podał Zbiegniewski.

Autobusy linii 106 skierowano na objazd

W środę przed godz. 5 rano Zarząd Transportu Miejskiego powiadomił, że w związku z awarią wodociągową na ul. Grzybowskiej autobusy linii 106 od początku kursowania zostały skierowane na trasę objazdową.

Pojazdy linii 106 kursują trasą: Mariensztat: … – Grzybowska – Al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – Plac Grzybowski – Grzybowska z pominięciem przystanku Al. Jana Pawła II 01.

Przed godz. 14 został też przywrócony do ruchu jeden pas ul. Grzybowskiej, od skrętu z aleją Jana Pawła II w stronę placu Grzybowskiego.

Jak przekazała w komunikacie spółka Veolia, prace naprawcze miały zakończyć się w środę około godziny 22.20. W czwartek rano ogrzewania nadal nie mają mieszkańcy czterech budynków: przy Grzybowskiej 9, Jana Pawła 20 i 22 oraz Twardej 18.

Z aktualnej informacji na strony internetowej Veolii wynika, że awaria powinna zostać usunięta dzisiaj do godziny 12.