Śródmieście

Uszkodzona rura ciepłownicza. Kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawa się wydłuża

Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Źródło: Kontakt24
W nocy z wtorku na środę na ulicy Grzybowskiej w Warszawie doszło do awarii ciepłowniczej. Gorąca woda poparzyła kobietę, która trafiła do szpitala. Ogrzewania było pozbawionych 15 budynków, w tym żłobek. Jeszcze w czwartek rano do części obiektów ciepło nie wróciło. Bez ogrzewania nadal pozostają cztery budynki.

Do zdarzenia doszło nocą. Około godziny 23.20, do przejeżdżającego ulicą Grzybowską patrolu policji podeszła grupa kobiet, która poinformowała o osobie poparzonej wrzątkiem. Jak doszło do wypadku?

– Grupa trzech młodych kobiet przechodziła ulicą. Jedna z nich poślizgnęła się i wpadła do gorącej wody, przez co się poparzyła. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy - poinformował sierż. sztab. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Zespół ratownictwa medycznego zabrał poszkodowaną do szpitala. – Kobieta odniosła oparzenia drugiego stopnia - dodał policjant.

Mniej poważne obrażenia odniosła także druga kobieta. – Została poinformowana o możliwości udania się na SOR, jeśli odczuwa taką potrzebę - zrelacjonował Wojteczko.

Brak ciepła w budynkach w centrum

O awarii ciepłowniczej opowiedział tvnwarszawa.pl rzecznik Veolii Paweł Zbiegniewski. - W nocy 6 stycznia około godziny 22 w okolicy skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej w Warszawie doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Teren awarii został zabezpieczony, a odcinek ulicy Grzybowskiej od alei Jana Pawła II w kierunku placu Grzybowskiego wyłączony z ruchu - poinformował.

Jak zapewnił, trwają prace zmierzające do oczyszczenia jezdni z wypłukanego piachu, a ekipy przystąpią do prac naprawczych. - Aktualnie z dostaw ciepła i ciepłej wody jest włączonych piętnaście budynków. Prace będą prowadzone non stop tak, aby dostawy ciepła zostały jak najszybciej przywrócone - wskazał Paweł Zbiegniewski.

W środę w godzinach wczesnopopołudniowych rzecznik Veolii wskazał, że udało się przywrócić dostawy ciepła i ciepłej wody do 10 budynków. - Jeszcze tylko cztery obiekty są objęte wstrzymaniem dostaw ciepła: ulica Grzybowska 9, aleja Jana Pawła II 20, aleja Jana Pawła II 22 , ulica Twarda 18 - podał Zbiegniewski.

Autobusy linii 106 skierowano na objazd

W środę przed godz. 5 rano Zarząd Transportu Miejskiego powiadomił, że w związku z awarią wodociągową na ul. Grzybowskiej autobusy linii 106 od początku kursowania zostały skierowane na trasę objazdową.

Pojazdy linii 106 kursują trasą: Mariensztat: … – Grzybowska – Al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – Plac Grzybowski – Grzybowska z pominięciem przystanku Al. Jana Pawła II 01.

Przed godz. 14 został też przywrócony do ruchu jeden pas ul. Grzybowskiej, od skrętu z aleją Jana Pawła II w stronę placu Grzybowskiego.

Jak przekazała w komunikacie spółka Veolia, prace naprawcze miały zakończyć się w środę około godziny 22.20. W czwartek rano ogrzewania nadal nie mają mieszkańcy czterech budynków: przy Grzybowskiej 9, Jana Pawła 20 i 22 oraz Twardej 18.

Z aktualnej informacji na strony internetowej Veolii wynika, że awaria powinna zostać usunięta dzisiaj do godziny 12.

Mieszkańcy bez wody. Trwają prace nad usunięciem awarii

Mieszkańcy bez wody. Trwają prace nad usunięciem awarii

TVN24
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach

Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach

Bemowo

Autorka/Autor: ag,mg/PKoz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Awaria wodociągowa
