Grywał w podrzędnych knajpach, działał w podziemiu. Jak "Ali" z Nigerii dołączył do powstania

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Nigeryjczyk, muzyk jazzowy, tancerz, powstaniec warszawski - prawdopodobnie jedyny czarnoskóry. Wokół życiorysu Augusta Agbooli Browne'a narosło sporo mitów i wątpliwości. Czy rzeczywiście brał udział w powstaniu? Dlaczego tak niewiele o nim wiadomo? Na te pytania w TVN24+ próbują odpowiedzieć autor biografii Browne'a oraz historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego.

We wspomnieniach świadków spisywanych ponad 60 lat po II wojnie światowej oraz relacji prasowej z 1927 roku padają określenia uznawane dziś za archaiczne i obarczone negatywnym wydźwiękiem. Zachowując rzetelność przekazu, pozostawiliśmy je w tekście.

"W chwili wybuchu powstania Browne miał 49 lat, zamieszkiwał przy Wspólnej 25 i po raz kolejny postanowił pomóc swoje drugiej ojczyźnie. W jego ostatnim miejscu pracy, czyli w budynku Filharmonii, odbywały się zbiórki powstańców, zorganizowano też magazyny żywności. Zgłosił więc swój udział, jako ochotnik, udając się do punktu werbunkowego Batalionu 'Iwo' przy Marszałkowskiej 74" - tak Krzysztof Karpiński, biograf Augusta Agbooli Browne'a, opisuje początek jego udziału w Powstaniu Warszawskim w książce "Czarnoskóry fordanser w Warszawie".