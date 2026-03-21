Antywojenny marsz w centrum Warszawy

W sobotę po godzinie 13 przed Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu zgromadziło się około 100 osób sprzeciwiających się działaniom wojennym na Bliskim Wschodzie. Uczestnicy manifestacji przynieśli ze sobą antywojenne hasła oraz flagi Palestyny.

- Rzeczywistość wojny, zbrodni, ludobójstwa, która dzisiaj dotyka Iran, Liban i Palestynę oznacza, że nie możemy być bierni. Nie możemy przypatrywać się temu złoszcząc się przed ekranami telewizorów. Musimy być aktywni. Nie ma na to naszej zgody - mówił do zgromadzonych organizator manifestacji.

Uczestnicy wznosili też hasła nawołujące do zaprzestania działań zbrojnych oraz rozliczenia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz premiera Izraela Beniamina Netanjahu.

Przed godziną 14 uczestnicy ruszyli Traktem Królewskim w kierunku budynku ambasady Stanów Zjednoczonych w Alejach Ujazdowskich.

"Za tę wojnę najwyższą cenę ponoszą cywile"

Jak tłumaczą organizatorzy manifestacji, w niespełna dwa tygodnie od rozpoczęcia agresji na Iran amerykańskie i izraelskie wojska zabiły ponad 1300 cywilów, w tym ponad 200 dzieci. Zdaniem irańskiego Czerwonego Półksiężyca, po 11 dniach działań wojennych 77 obiektów medycznych i 65 placówek edukacyjnych ucierpiało w wyniku bombardowań. "Atakowane są również zabytki stanowiące kulturowe dziedzictwo narodowe Iranek i Irańczyków. Wojna doprowadziła także do klęski ekologicznej w kilkunastomilionowym Teheranie, gdzie zbombardowane zostały składy paliwa" - podają.

- Za tę wojnę najwyższą cenę ponoszą cywile - w Iranie, Libanie, ale także w Palestynie, gdzie wbrew zawieszeniu broni izraelskie wojska nadal codziennie mordują ludzi. Dlatego po raz kolejny wychodzimy na ulice, aby pokazać, że solidaryzujemy się z ofiarami amerykańskich i izraelskich bomb i rakiet - wyjaśnia Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumud Polska, organizatorów polskiej delegacji misji humanitarnej płynącej do Gazy.

"Ta wojna to kolejny przykład tego, jak niewiele warte jest ludzkie życie dla brutalnej władzy. Amerykańskie rakiety Tomahawk już pierwszego dnia wojny zabiły 175 osób w szkole dla dziewcząt w Minab, z czego 168 stanowiły uczennice w wieku 7-12 lat" - podają organizatorzy sobotniego zgromadzenia.

Marsz współorganizowany jest przez Global Sumud Polska, Stop Wojnie, Stowarzyszenie Forum Palestyńskie w Polsce, Solidarnie z Palestyną, kolektyw kefija, Nauczycielki Solidarne z Palestyną oraz Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej.