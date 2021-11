"Jej serce jeszcze biło", "Mogła żyć". Poprosili o schowanie flag partyjnych

Po hasłem "Ani jednej więcej" odbywa się w Warszawie marsz zorganizowany po śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny. Demonstracje odbywają się także w kilkudziesięciu innych polskich miastach. Wydarzenie relacjonujemy na antenie TVN24 i w portalu tvnwarszawa.pl.

Protesty pod hasłem "Ani jednej więcej - marsz dla Izy" odbywają się w sobotę w Warszawie oraz w 78 (dane organizatorów) innych miastach. Warszawski protest rozpoczął się o godz. 15.30 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie przemaszeruje w stronę siedziby Ministerstwa Zdrowia przy Miodowej 15.

W miniony weekend media obiegła historia 30-letniej kobiety, która trafiła do szpitala w Pszczynie, będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu.

Najnowsze na górze Najstarsze na górze i Relacja odświeża się automatycznie 16:50 WARSZAWA. Większość uczestników idzie w milczeniu. - To bardzo smutne i wręcz wstrząsające, że po tylu latach demokracji, musimy uczestniczyć w tej demonstracji. Jesteśmy wstrząśnięci i smutni, że takie wydarzenia muszą się powtarzać – mówi jeden z protestujących. - Czuję wstyd i olbrzymi żal – dodaje inna.

16:45 WARSZAWA. Zamknięta ulica Świętokrzyska od Nowego Światu do Mazowieckiej.

16:44 ŁÓDŹ. W Łodzi zgromadzenie przybrało nieco inną formę niż w pozostałych miastach. Kilkaset osób zebrało się przed biurem Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Piotrkowskiej i tam manifestują. Zapalili znicze, inni przynieśli kwiaty. Nasza reporterka rozmawiała z uczestnikami protestu, pytała o powody ich uczestnictwa. - Nie chcę żyć w takim kraju, nie chcę żeby moje dzieci cierpiały, a już niestety taka sytuacja miała miejsce w mojej rodzinie. Po prostu ani jednej następnej kobiety. Córka żyje, w ostatniej chwili ją uratowano. Ta sytuacja bezpośrednio dotyczy mojej rodziny - mówi jedna z uczestniczek. - Jestem tu dlatego, aby chronić prawa kobiet. Do normalnego, ludzkiego życia. Do tego, żeby miały prawo decydować o sobie - zaznacza protestująca kobieta.

16:36 WARSZAWA. Wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona. Ponadto zamknięta jest cała trasa przemarszu od al. Szucha 12A – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – do Ministerstwa Zdrowia.

16:33 WARSZAWA. W marszu bierze udział również Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

16:31 WARSZAWA. Paweł Łukasik, reporter TVN24, relacjonuje: - To, co najczęściej słychać od uczestników, to hasło "ani jednej więcej". To główne hasło tego marszu.

16:23 GDAŃSK. W Gdańsku protestujący spotkali się około godziny 16 na Targu Drzewnym, przed biurami członków Prawa i Sprawiedliwości. Stamtąd ruszyli przed budynek prokuratury na Wałach Jagiellońskich. Na trzymanych przez ludzi tablicach widać hasła, między innymi: "Obojętność to współudział w zbrodni" oraz "Doktorze, nie bój się władzy, ratuj nas". Planowany marsz ma wrócić o godzinie 17 na Targ Drzewny przez ulicę Hucisko. Tam, przed biurami członków PiS, uczestnicy manifestacji planują zapalić znicze dla 30-letniej Izabeli z Pszczyny.

16:18 WARSZAWA. Przebieg demonstracji w stolicy na zdjęciach fotoreportera PAP:

16:16 WARSZAWA. Zamknięte są Aleje Jerozolimskie od Kruczej do zjazdu na Wybrzeże Kościuszkowskie. Autobusy kursują ulicami Świętokrzyska – Marszałkowska – Waryńskiego.

16:11 WARSZAWA. Arkadiusz Wierzuk: Marsz znajduje się w Alejach Jerozolimskich i zmierza w kierunku Ministerstwa Zdrowia. Jest mnóstwo ludzi.

16:06 PSZCZYNA. Marsz, nazwany przez organizatorów "Spacerem dla Izy", odbywa się w Pszczynie. - Dziś nie będziemy krzyczeć, chcemy w milczeniu oddać hołd Izie. Prawo aborcyjne, które obowiązuje w Polsce zabija kobiety, jest okrutne, jest nieludzkie. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci i przerażeni śmiercią Izy, ale też jesteśmy przerażone jako kobiety, bo zdajemy sobie sprawę, że to mogła być każda z nas - mówi jedna z uczestniczek pszczyńskiego marszu. Zapytana o odczucia związane z wiadomościami, które 30-latka wysyłała do bliskich przed śmiercią, stwierdziła, że "esemesy Izy będą nam dzwonić już zawsze w głowach". - Ja nie mogłam spać po tym, co usłyszałam i zobaczyłam – mówi kobieta.

16:02 WARSZAWA. Na Twitterze posłanka Barbara Nowacka zamieściła fotografię zrobioną przed marszem. Jest na niej w towarzystwie m.in. Donalda Tuska, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Marcina Kierwińskiego, Bartłomieja Sienkiewicza, Katarzyny Piekarskiej i Dariusza Jońskiego. "Ruszamy w marszu pamięci Izy #anijednejwiecej" - zamieściła wpis przy fotografii Barbara Nowacka.

16:01 WARSZAWA. Paweł Łukasik, reporter TVN24 relacjonuje: - Marsz ruszył kilkanaście minut temu. Nie było na wstępnie dłuższych wystąpień czy przemów. Była odczytana lista miast, w których protesty się odbywają, a później wezwanie do marszu.

15:56 WARSZAWA. Protestujący, którzy przyszli w sobotę przed Trybunał Konstytucyjny, mają ze sobą transparenty z hasłami: "Jej serce jeszcze biło", "Mogła żyć" i "Prawa kobiet, prawami człowieka". Na początku protestu organizatorzy poprosili o schowanie flag partyjnych.

15:50 WARSZAWA. Aleja Sucha jest wyłączona z ruchu dla samochodów i komunikacji miejskiej. Przed utrudnieniami ostrzega Warszawski Transport Publiczny. "Na trasie al. Szucha 12A – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa 15 mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusów linii 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 159, 166, 171, 178, 180, 195, 222, 503, 507, 518 i 521. Tramwaje i autobusy mogą być kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi szlakami komunikacyjnymi. Możliwe opóźnienia kursów" - czytamy na stronie WTP.

15:48 WARSZAWA. Ruszył marsz. Protestujący niosą baner z napisem: "Ani jednej więcej".

15:46 WARSZAWA. Rozpoczęły się przemówienia. - Matka, siostra, żona, córka, przyjaciółka. W 78 marszach w całej Polsce idziemy dziś uczcić jej pamięć. Nosimy jej zdjęcia, bo tylko to możemy dziś zrobić. Dziś idziemy też odzyskać coś, co skradziono nam w '93 roku, idziemy odzyskać dostęp do aborcji. Aborcji wolnej od prawa karnego, od kontroli, od wstydu, przekłamań, wolną od klauzuli sumienia. Idziemy dla Izy, dla jej bliskich. Idziemy, bo każdego dnia, setki z nas, tak jak Iza, potrzebują, żeby ktoś się nimi zaopiekował. Potrzebują aborcji. Idziemy dla nas wszystkich, razem, ramię w ramię, nigdy nie będziesz szła sama, bo już nigdy ani jednej więcej – mówiła jedna z organizatorek protestu.

15:37 WARSZAWA. Z protestującymi rozmawiał Arkadiusz Wierzuk, powiedzieli mu: - Jestem tu dlatego, że szlag mnie trafia. W moim pokoleniu lekarz był półbogiem. Uważaliśmy, ze ratuje życie. A tutaj okazuje się, że młoda dziewczyna umierała w szpitalu wśród lekarzy i pielęgniarek – powiedziała jedna z protestujących. - Bo ta młoda osoba mogła żyć – powiedziała inna.

15:35 WARSZAWA. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zebrali się uczestnicy marszu. Zapowiedzieli, że stąd ruszą Traktem Królewskim przed Ministerstwo Zdrowia. Wiele osób ma ze sobą zdjęcia 30-latki, która zmarła w szpitalu w Pszczynie.

14:44 WARSZAWA. Jeszcze przed rozpoczęciem marszu z organizatorami rozmawiał Arkadiusz Wierzuk, reporter TVN24. – Jak mówią, to ma być marsz ciszy, spotkanie solidarności z bliskimi 30-latki. Z drugiej strony, kobiety, które tutaj się pojawią, będą chciały wykrzyczeć złość na to, co się stało, na system, który doprowadził do tego, że 30-latka zmarła w wyniku, ich zdaniem, wyroku Trybunału Konstytucyjnego - relacjonuje.

Tusk: w Polsce prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę

Swój udział zapowiedzieli politycy KO, Lewicy czy Polski 2050.

W piątek lider PO Donald Tusk podkreślił na konferencji prasowej, że jest tą sprawą poruszony i w związku z tym weźmie udział w proteście - jak mówił "nie jako polityk, nie jako szef partii opozycyjnej, tylko człowiek, jako mąż, ojciec, dziadek" i będzie wśród tych wszystkich, którzy "wierzą, że my możemy z tego mroku, z tych ciemności wyjść".

- Dzieje się w ostatnich latach, miesiącach rzecz bardzo niebezpieczna. Rządzącym ideologia myli się z ludźmi - powiedział Tusk. - Wprowadzone przez tak naprawdę religijną sektę pani Kai Godek, sektę, która opanowuje i polski Kościół, i niestety także obóz władzy, i skutkiem tej obecności narastającej presji ze strony fanatycznych ideologów, jest prawo i są decyzje. Te decyzje powodują ludzką śmierć - powiedział lider PO.

W jego ocenie, "w Polsce tak naprawdę poprzez decyzję Trybunału pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego, tak naprawdę prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę". - Lekarz, który chce ratować życie kobiety musi zastanawiać się, czy nie pójdzie siedzieć, czy go pan Ziobro nie wsadzi do więzienia za to, że ratuje zagrożone życie kobiety. W przypadku pani Izy ta sprawa jest ewidentna - podkreślił Tusk.

Gill-Piątek: to jest sprawa do rozstrzygnięcia w referendum

Udział swój oraz innych polityków Lewicy zapowiedziała posłanka tej formacji Magdalena Biejat. - Będziemy jako politycy Lewicy na miejscu - ja w Warszawie, ale nie będziemy budować z siebie jako politycy głównych bohaterów tego wydarzenia, bo są nimi kobiety i ich prawa - oświadczyła.

Przypomniała, że marsze są zwołane przez organizacje zrzeszone w komitecie "Legalna Aborcja. Bez Kompromisów". - My ten komitet współtworzymy i Lewica w różnych miastach w Polsce organizuje te marsze - zaznaczyła posłanka Lewicy.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP, czy on i posłowie Stronnictwa będą uczestniczyć w sobotnich protestach powiedział, że PSL jest partią demokratyczną "i każdy sam decyduje w jakich manifestacjach, demonstracjach bierze udział". - Ja w sobotę jestem w Opolu. Od godziny 10 przez cały dzień mam zjazd, mam kampanię wewnętrzną w PSL-u. Od dawna jestem umówiony już z działaczami na Opolszczyźnie, mamy wybory w województwie opolskim i ja tam będę - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Udział w warszawskim marszu zapowiedziała posłanka Polski2050 Hanna Gill-Piątek. Podkreśliła, że nie wie, jaką decyzję w tej sprawie podejmie lider ugrupowania Szymon Hołownia. Zaznaczyła, że Polska 2050 opowiada się za tym, by ubiegłoroczny wyrok TK ws. aborcji uznać za nieobowiązujący, "wrócić obecnie do tzw. kompromisu aborcyjnego". - Po wyborach, gdy już nie będzie rządów PiS, uważamy, że to jest sprawa do rozstrzygnięcia w referendum - zaznaczyła.

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej

Przepisy prawa dotyczącego aborcji zostały zmienione na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Ta ostatnia przesłanka została uznana przez TK za niekonstytucyjną - przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu.

Wyrok z 22 października wywołał falę protestów w całym kraju. Opublikowano go 27 stycznia tego roku.

