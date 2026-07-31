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Śródmieście

Andrzej Poczobut odebrał wyjątkowe odznaczenie

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Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Poczobut: świadomość, że syn rośnie beze mnie, była najbardziej bolesna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Dziennikarz i były więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut otrzymał odznaczenie Honorowego Obywatela Warszawy. - To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce - mówił. Podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy

Uroczystą sesję, która odbyła się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, otworzyła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Wprowadzono sztandar miasta, a straż miejska odegrała na trąbkach hejnał warszawski.

"Dzisiaj widzą Warszawę wielką"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że nie bez powodu na herbie Warszawy jest order Virtuti Militari. - To ogromne zobowiązanie dla nas wszystkich żebyśmy wybierali (na Honorowego Obywatela Warszawy - red.) właśnie ludzi, którzy mają tak niezwykłe życiorysy - powiedział.

Zaznaczył, ze gdyby spojrzeć na całą listę Honorowych Obywateli Warszawy to "wszystkim serce rośnie, że tacy ludzie reprezentują nasze miasto". Dodał, że dzisiaj będą czczeni również ci, którzy codzienną, zwykłą pracą doprowadzają do tego, że Warszawa wygląda, tak jak wygląda. - Budują to miasto tak niezwykłym, tak otwartym i tolerancyjnym, z którego możemy być dumni - podkreślił.

- Na końcu wracam do tego, co mówią mi powstańcy, że wtedy , kiedy wychodzili z Powstania Warszawskiego, zastanawiali się czy jeszcze do Warszawy wrócą, czy Warszawa się jeszcze kiedyś odbuduje, a dzisiaj widzą Warszawę wielką, która jest wzorem nie tylko dla Polski, ale też dużej części Europy, która nie ma kompleksów i jest na miarę ich aspiracji i marzeń - podkreślił.

W tym roku radni zadecydowali by przyznać tytuł Honorowego Obywatela Warszawy Adamowi Michnikowi i ppłk. Jakubowi Nowakowskiemu. W imieniu Michnika honorowy medal odebrał zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Roman Imielski. Ppłk Nowakowski odebrał medal 7 lipca podczas uroczystości w ochockim ratuszu. 

Poczobut: Warszawa to miasto szczególne

Wręczono również medal Andrzejowi Poczobutowi uhonorowanemu tytułem w 2024 roku.

Poczobut przekazał, że w 2024 roku o honorowym obywatelstwie dowiedział się z listu rodziców. - Warszawa, która wydawała się wtedy tak daleka, stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce - powiedział.

Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Wręczono także statuetki Syreny Warszawskiej Laureatom Nagrody m.st. Warszawy. Laureatami zostało 52 osób.

Kim są nowi honorowi obywatele Warszawy?

Adam Michnik to Warszawiak, polski dziennikarz, publicysta, eseista, pisarz, historyk i polityk. W latach 1968–1989 był jednym z głównych działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Od 1989 był redaktorem naczelnym "Gazety Wyborczej" i posłem na Sejm w latach 1989–1991. Jest kawalerem Orderu Orła Białego.

Adam Michnik
Adam Michnik
Źródło zdjęcia: TVN24

Jakub Tomasz Nowakowski, ps. Tomek, to polski zoolog, doktor nauk biologicznych, działacz konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Dziennikarz Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości Polskiej na Białorusi - od maja 2023 roku odbywał karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku. Białoruski reżim oskarżył go o "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi". M.in. organizacje praw człowieka podkreślały, że zarzuty wobec Poczobuta są absurdalne, a dziennikarz jest więźniem politycznym.

Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Uwolnienia Andrzeja Poczobuta domagały się przez cały czas polskie władze. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia 2026 roku dzięki długim zabiegom dyplomatycznym oraz skomplikowanej, międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Na granicy białorusko-polskiej przekazano go wtedy przedstawicielom polskich władz.

Osoba wyróżniona honorowym obywatelstwem otrzymuje medal honorowego obywatela, odznakę do wpięcia, dyplom i legitymację. Uroczystego wręczenia oznak dokonują przewodniczący rady Warszawy i prezydent miasta na uroczystej sesji rady z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo podczas innej uroczystości.

Źródło: PAP
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Tagi:
Rada WarszawyAndrzej Poczobut
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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