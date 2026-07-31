Śródmieście "Cześć i chwała bohaterom". Ambasador USA o nadzwyczajnym poświęceniu Polaków Oprac. Katarzyna Kędra |

Ambasador USA w Polsce Tom Rose o bohaterach Powstania Warszawskiego Źródło wideo: x.com, Tom Rose Źródło zdj. gł.: x.com/USAmbPoland

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- 82 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku mężczyźni, kobiety i dzieci z Warszawy powstali przeciwko nazistowskim okupantom. W heroicznej, ale nieskutecznej próbie odzyskania utraconej wolności. Wiedzieli, że ich walka jest o wiele bardziej w imię honoru niż dla zwycięstwa. Wiedzieli, że większość z nich umrze. Przez 63 dni Armia Krajowa opierała się całą mocą przeciwko Wehrmachtowi - mówił ambasador Rose na nagraniu udostępnionym na portalu X. - Po tym, jak powstanie zostało stłamszone i prawie ćwierć miliona Warszawiaków zginęło, naziści dokonali ostatniego aktu okrucieństwa i systematycznie niszczyli Warszawę. Ulica po ulicy, budynek po budynku, dom po domu, aż całe miasto było niczym, tylko stosem gruzu - wyliczył. Wideo zostało nagrane na Bulwarach nad Wisłą, w pobliżu pomnika Syreny.

"Polska nigdy się nie poddała"

Ambasador przypomniał, że za Wisłą pół miliona żołnierzy Armii Czerwonej Stalina zatrzymało swój atak i czekało. - By patrzeć jak Warszawa była niszczona. Stalin nie tylko nie ruszył palcem, by pomóc cywilom, tutaj w Warszawie. Powstrzymał też wszystkich innych, by nie pomagali - przypomniał.

Rose ocenił, że to lekcja dla tych, którzy grożą dziś Polsce. - Jeśli Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali podbić Polski, to oni również. Polska może była atakowana, okupowana, nawet zdobyta. Ale Polska nigdy się nie poddała i wtedy, i dziś - powiedział.

Rose podkreślił, że prezydent Donald Trump i Amerykanie pamiętają "nadzwyczajne poświęcenie, niezwykłego i niezniszczalnego ducha Polaków i bohaterów Warszawy, którzy powstali do walki". - Ich przykład to inspiracja dla tych wszystkich, którzy cenią niepodległość - stwierdził

- Cześć bohaterom - podkreślił na koniec.