Akwarium nad bulwarem, zielony most, Jerozolimskie w tunelu. Tak widzą przyszłość Warszawy

Od 17 sierpnia do 18 września przed Zodiakiem można oglądać wizje studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zaprezentowane na wystawie "Warszawa 2050-miastem przyszłości". Studenci przedstawiają wizje stolicy na kilkunastu planszach. Każda z nich podzielona jest na dwie części. Jedna pokazuje jak dziś wygląda dane miejsce, a druga - jak mogłoby wyglądać za 30 lat.

Akwarium nad Bulwarem Karskiego

Warszawa przyszłości to zielone miasto pełne udogodnień i przyjazne mieszkańcom. - Nasza wizja koreluje z zauważalnymi na świecie trendami. Oddajemy w niej miasto warszawiakom. Dlatego między innymi ukryliśmy dobrze dziś znane, ale najczęściej oglądane z perspektywy samochodu, Aleje Jerozolimskie, proponując nową, dedykowaną pieszym odsłonę. Zaproponowaliśmy zagospodarowanie podmościa na Starym Mieście, bo stała za tym chęć połączenia Mariensztatu, Ogrodów Królewskich oraz Bulwarów z architekturą Starego Miasta.

Studenci zaproponowali też stworzenie gigantycznego akwarium nad Bulwarem Karskiego, a także inną aranżację mostów. - Śląsko-Dąbrowski może być pięknym, przyjaznym mieszkańcom zielonym łącznikiem pomiędzy oboma brzegami Wisły. Mamy oczywiście więcej propozycji. Zapraszam do odwiedzenia wystawy – mówi Michał Skowroński z Koła Naukowego Architektury Jutra, koordynator projektu.

Warszawa taka jak społeczeństwo

- Pomysły konkretnych rozwiązań, ale przede wszystkim pytania, które stawiają studenci, są dla nas wyzwaniem i inspiracją do działania. Chcemy kolejnym pokoleniom warszawianek i warszawiaków zostawić jeszcze lepsze miasto do życia, pracy i rozwoju. Być może podobne do wizji, które prezentują studenci na wystawie - dodaje Zdrodowska.