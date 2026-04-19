Śródmieście "Chowamy klej do kieszeni". Ostatnie Pokolenie ogłasza sukces i koniec działalności Oprac. Katarzyna Kędra |

Aktywiści przykleili się do asfaltu na moście Świętokrzyskim Źródło: Ostatnie Pokolenie

"Po dwóch latach najgłośniejszych w historii Polski protestów klimatycznych Ostatnie Pokolenie wypełniło swoją misję i ogłasza koniec działań" - zadeklarowali w komunikacie aktywiści.

Ich zdaniem zmiany, o które walczyli, są już widoczne. "Wyniki dwóch lat oporu są konkretne i trwałe: rząd ogłosił miliardowe inwestycje w kolej - po raz pierwszy od lat temat transportu publicznego stał się rzeczywistym priorytetem politycznym. Postulaty z ulicznych transparentów trafiły do tekstu rządowej ustawy procedowanej w Sejmie" - oceniło Ostatnie Pokolenie.

Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8 Źródło: Ostatnie Pokolenie

Aktywiści podali, że projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego - Lex Ostatnie Pokolenie - we wtorek, 14 kwietnia, został przegłosowany na pierwszym czytaniu na sejmowej komisji infrastruktury i będzie iść dalej ścieżką legislacyjną.

"Bezprecedensowe zwycięstwo"

"To bezprecedensowe zwycięstwo. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tanim, zintegrowanym, ogólnopolskim biletem na transport publiczny. Sojusz Ostatniego Pokolenia ze Związkiem Zawodowym Maszynistów pokazał, że walka o klimat i prawa pracownicze to jeden front, nie dwa oddzielne światy" - podkreślili aktywiści.

Swoje działania ocenili tak: "Ostatnie Pokolenie pokazało ruchom obywatelskim w Polsce: pokojowe, masowe nieposłuszeństwo może zmusić państwo do systemowych działań".

- Teraz chowamy klej do kieszeni, a kamizelki - do szafy. Ale to nie koniec. Kosztem sukcesu, który wspólnie odnieśliśmy, są toczące się sprawy sądowe. Za mówienie prawdy o katastrofie klimatycznej, za domaganie się sprawiedliwości społecznej, osoby mierzą się z grzywnami, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niektórym grozi nawet utrata wolności. Będziemy solidarnie z osobami, które mierzą się z represjami. Kampania będzie nieustannie wspierać osoby na drodze sądowej, a wspomagać je w opłaceniu podstawowych życiowych potrzeb, kiedy te szczególnie zmagają się z grzywnami - mówi cytowana w komunikacie Julia Keane z Ostatniego Pokolenia.

Ostatnie Pokolenie przed Sejmem Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Koniec Ostatniego Pokolenia nie oznacza końca oporu. "Po przekroczeniu 1,5 st. C nie ma odwrotu - zapaść klimatu stała się faktem, a niestabilne żywioły stanowią zagrożenie dla nas wszystkich" - napisali w komunikacie aktywiści.

- Nie zatrzyma tego nic oprócz rewolucji. Udowodniliśmy, że opór działa - jesteśmy pewni, że powróci (w nowych formach), w imię walki o człowieczeństwo. Rozpoczynamy proces refleksji i przygotowywania strategii działania w coraz bardziej niestabilnym świecie. Wszyscy jesteśmy Ostatnim Pokoleniem - podsumował cytowany w komunikacie Stanisław Kur z Ostatniego Pokolenia.

Zasłynęli z przyklejania się do jezdni

Członkowie Ostatniego Pokolenia deklarowali, że walczyli o lepszą politykę klimatyczną w Polsce. Ich metody budziły jednak sporo kontrowersji. Początki ich działalności to luty 2024 roku. W Warszawie zasłynęli blokadami ruchliwych dróg w centrum stolicy, pojawiali się także na trasach szybkiego ruchu. Wielokrotnie dochodziło do przepychanek z kierowcami, a z jezdni zdejmowała ich policja.

Ostatnie Pokolenie zablokowało most Siekierkowski Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Aktywiści zwracali na siebie uwagę także innymi pomysłami. Przerwali koncert w Filharmonii Narodowej i oblali pomnik warszawskiej Syrenki na bulwarach.

W postulatach domagali się od rządu między innymi zwiększenia inwestycji w kolej i komunikację zbiorową czy stworzenie biletu miesięcznego za 50 złotych na transport regionalny w całym kraju.

Na początku kwietnia informowaliśmy, że dwie aktywistki odpowiedzialne za oblanie pomnika Syreny farbą, zostały uznane przez sąd za winne. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał obie kobiety na karę pół roku prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Mają też zapłacić po trzy tysiące złotych nawiązki na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz po 30 tysięcy złotych nawiązki o charakterze odszkodowawczym za uszkodzenia pomnika.

Koszty naprawy Syreny poniosło miasto, szacowano je na około 360 tysięcy złotych.

Z kolei w sierpniu 2025 roku, tuż przed 45. rocznicą Porozumień Sierpniowych, aktywiści Ostatniego Pokolenia spryskali pomarańczowym proszkiem tablice z 21 postulatami i historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Dwie z pięciu zatrzymanych osób usłyszały zarzuty. Za zniszczenie zabytku może grozić im kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Akcja aktywistów w Gdańsku Źródło: Ostatnie Pokolenie

