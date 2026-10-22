Śródmieście "Szokująca prędkość na drodze powinna się kończyć szokującą kwalifikacją prawną" Katarzyna Kędra |

Wyrok po tragedii na A1. Sebastian M. skazany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotrek/Kontakt 24

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Petycja jest następstwem wyroku sądu w Piotrkowie Trybunalskim, który skazał w środę Sebastiana M. za spowodowanie wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku.

Zginęła w nim trzyosobowa rodzina. O warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł ubiegać się po odbyciu trzech czwartych kary. Według biegłych, Sebastian M. pędził swoim BMW ponad 300 kilometrów na godzinę.

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Osiem lat więzienia to maksymalny wymiar kary za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Sytuacja zmienia się, gdy taki wypadek został spowodowany przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia. Wtedy kara wynosi od pięciu do 20 lat więzienia. Właśnie taką, najwyższą karę 20 lat więzienia wymierzył sąd innemu sprawcy śmiertelnego wypadku - Łukaszowi Żakowi. Żak pędził Trasą Łazienkowską w Warszawie z prędkością 226 km/h. Następnie uderzył w tył samochodu, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wypadku zginął ojciec.

Według opinii biegłych, Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł do Niemiec.

Oba wyroki są nieprawomocne, a obrońcy złożyli lub będą składać apelacje do sądu wyższej instancji.

Cztery dodatkowe okoliczności i do 20 lat więzienia

W petycji, która ma trafić do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej., MJN proponuje cztery dodatkowe okoliczności, w których spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego skutkowałoby karą do 20 lat więzienia. Są to: przekroczenie o ponad 50 km/h dopuszczalnej prędkości, jazda w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, uczestniczenie w nielegalnym wyścigu samochodowym lub sytuacja, w której pokrzywdzonym jest pieszy na przejściu albo na chodniku.

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"Każdy z tych przypadków obejmuje rażące naruszenie przepisów i okazanie rażącej obrazy porządkowi prawnemu, co pozwala na zbudowanie obrazu szczególnej motywacji sprawcy" - napisali autorzy petycji.

Podkreślili, że "prewencja indywidualna w postaci fizycznej izolacji sprawcy od społeczeństwa stanowi podstawowy i jedyny środek odzyskania przez Polaków poczucia sprawiedliwości w obliczu kolejnych szokujących zdarzeń drogowych".

"Pasażer w pocisku, którego nikt nie kontroluje"

Prof. Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor portalu DogmatyKarnisty.pl podkreślił, że "szokująca prędkość na drodze powinna się kończyć szokującą kwalifikacją prawną".

- Apeluję do prawników w togach o zmianę sposobu patrzenia na przepisy i na to, co wyczyniają piraci drogowi. Ktoś, kto jedzie 300 kilometrów, nie jest kierowcą auta, lecz pasażerem w pocisku, którego nikt nie kontroluje. Strzelanie do ludzi z broni wzdłuż ulicy, jeśli ktoś wyłoni się zza winkla, to zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Więc tak samo trzeba traktować kogoś, kto pędzi 300 kilometrów na godzinę - godzi się na "zastrzelenie" innego użytkownika drogi. Zanim kierowca zorientuje się, że trzeba zareagować, będzie już "po fakcie" - powiedział.