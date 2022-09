Wielkie porządki nad Wisłą. Każdy może pomóc

Sprzątanie jest organizowane w ramach globalnej akcji World Clean-Up Day. Jak przypomina ratusz, to cykliczna impreza realizowana od 2008 roku, obecnie odbywa się w 190 krajach na całym świecie. Zapoczątkowana w Estonii, kiedy po raz pierwszy zebrało się 50 tysięcy osób, by przez pięć godzin sprzątać śmieci na terenie całego kraju. Od tamtej pory projekt rósł, dołączały do niego kolejne państwa i stowarzyszenia, a do jego organizacji angażowało się coraz więcej wolontariuszy.