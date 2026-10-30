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Śródmieście

Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie

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Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Próba sforsowania ogrodzenia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Policjanci, zatrzymania trzech osób i przecięty przez demonstrantów łańcuch na bramie – tak wygląda piątkowy protest przed Trybunałem Konstytucyjnym, podczas którego interweniowały służby. Do eskalacji doszło wieczorem. Przez uszkodzone chwilę wcześniej ogrodzenie wszedł sędzia Bogdan Święczkowski, ale ostatecznie zatrzymał go policyjny kordon. Wcześniej komenda stołeczna poinformowała o prowadzeniu "działań zabezpieczających" po prośbie sędzi Anny Korwin-Piotrowskej, która zgłosiła policjantom, że uczestnicy zgromadzenia odbywającego się przed budynkiem zaczęli rzucać niebezpiecznymi przedmiotami.

"W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego" - poinformowała stołeczna policja w komunikacie na portalu X. Policji nie ma w budynku Trybunału Konstytucyjnego - podano.

Policja pracuje przed i za ogrodzeniem Trybunału

O sytuacji i działaniach policji opowiedział podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

- Jesteśmy przed gmachem budynku, czyli zabezpieczamy obiekt po to, żeby ewentualnie odeprzeć jakieś działania osób, które mogłyby się zacząć zachowywać agresywnie, a to w związku z pojawieniem się sędziów na terenie, czy w budynku Trybunału – powiedział na antenie TVN24.

- Obecność jest też podyktowana pismami, które otrzymaliśmy zarówno od Prokuratora Generalnego, jak i od pani Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi TK, która w piśmie do Komendanta Głównego Policji poinformowała, że planowane są na terenie Trybunału czynności z jej udziałem, a w związku z tym obawia się o swoje życie i zdrowie oraz pracowników - dodał rzecznik.

Komendant Główny Policji przekazał te pisma do komendy stołecznej.

Policjanci pracują przed i za ogrodzeniem Trybunału Konstytucyjnego. - Rozwiązanie to uniemożliwia ewentualną agresję i odseparowuje tłum - zapewnił rzecznik. Chwilę później KSP poinformowała o zatrzymaniu trzech osób, które "przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego".

Ulica zamknięta, zbierają się protestujący

Aleja Szucha jest zamknięta od ulicy Litewskiej do Placu Unii Lubelskiej.

Sytuację na miejscu obserwuje Jan Piotrowski, reporter TVN24. - W pewnym momencie organizatorzy tego zgromadzenia ogłosili, że w tym miejscu można wyjść na ulice, że zgromadzenie jest w takim trybie, że mogą to zrobić protestujący - opowiedział po godzinie 19.30 reporter.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym przybywa ludzi. Są obecni politycy PiS. Protestujący czekają na prezydenta Karola Nawrockiego.

Część funkcjonariuszy i radiowozów odjechała sprzed TK.

Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

- Sytuacja nie zmienia się drastycznie, przybywa ludzi. Jest też sporo spacerowiczów - opisał sytuację po godzinie 20 Jan Piotrowski.

Przecięty łańcuch

Opowiedział także, co dzieje się przed samym Trybunałem Konstytucyjnym. Po jednej stronie ogrodzenia - od strony ulicy - są protestujący, a od strony Trybunału są funkcjonariusze policji. Decyzją administratora TK rozstawione na terenie Trybunału zostały barierki odgradzające dodatkowo teren.

Po godzinie 20. przed Trybunał przyjechał Bogdan Święczkowski, próbował przekonać policję, aby go wpuściła na teren TK. Protestujący przecięli łańcuch na ogrodzeniu, wtedy Święczkowski wszedł za bramę, ale zatrzymał się przed kordonem policji. Kilka minut później Święczkowski powiedział, że się wycofuje.

Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Apel policji

Policjanci zaznaczyli w komunikacie, że priorytetem ich działań jest ochrona życia i zdrowia, zapobieganie dalszej eskalacji zdarzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w rejonie działań, niezależnie od ich poglądów i prezentowanych stanowisk.

Policjanci zaapelowali też o zachowanie spokoju, niepodejmowanie działań zagrażających innym osobom oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Poprosili również o nieutrudnianie działań służb ratunkowych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaTrybunał Konstytucyjny
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