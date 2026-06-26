Śródmieście Adam Michnik i ppłk Jakub Nowakowski nowymi Honorowymi Obywatelami Warszawy Oprac. Katarzyna Kędra |

Adam Michnik odebrał Nagrodę Księżniczki Asturii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP, Albert Zawada/PAP

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Klub radnych KO zgłosił kandydaturę Michnika, a klub radnych PiS - ppłk. Nowakowskiego. Większość radnych PiS nie oddała głosu, a obecni na sali wstrzymali się od głosu. Przeciw był reprezentant Konfederacji radny Maciej Binkowski. Głosami radnych KO obydwie kandydatury, głosowane razem, uzyskały poparcie.

Dziennikarz i powstaniec Honorowymi Obywatelami Warszawy

Adam Michnik to Warszawiak, polski dziennikarz, publicysta, eseista, pisarz, historyk i polityk. W latach 1968-1989 był jednym z głównych działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Od 1989 był redaktorem naczelnym "Gazety Wyborczej" i posłem na Sejm w latach 1989-1991. Jest kawalerem Orderu Orła Białego.

Adam Michnik Źródło zdjęcia: TVN24

Jakub Tomasz Nowakowski, ps. Tomek, to polski zoolog, doktor nauk biologicznych, działacz konspiracji w czasie II wojny światowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, podpułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Po prawej powstaniec warszawski Jakub Nowakowski ps. "Tomek" Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Osoba wyróżniona honorowym obywatelstwem otrzymuje medal honorowego obywatela, oznakę do wpięcia, dyplom i legitymację. Uroczystego wręczenia oznak dokonują przewodniczący rady Warszawy i prezydent miasta na uroczystej sesji rady z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo podczas innej uroczystości.

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