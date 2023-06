Remont biblioteki, izba pamięci, szkoła w biurowcu. Nagrodzili najlepszą architekturę

- Dziś nowoczesne miasto to miasto, które jest dla wszystkich. I nie może to być tylko slogan. Dlatego tak bardzo "torturujemy" was, architektów miejskich i projektantów, swoimi priorytetami w planowaniu Warszawy. Ponieważ chcemy, żeby stolica była jeszcze bardziej zielona, żeby było w niej więcej przestrzeni do życia, a wreszcie, żeby była dostępna dla każdego. Wszystko to tworzy nowoczesne miasto, w którym chce się żyć. I bardzo wam dziękuję, że te wizję podzielacie i rozumiecie, że choć żyjemy fantastycznym mieście, to jeszcze wiele pracy przed nami. Że chcemy zmieniać Warszawę tak, jak robimy to obecnie z centrum miasta, które – choć na razie składa się z niepozszywanych ze sobą przestrzeni – to cały czas staje się piękniejsze, bardziej zielone i dostępne dla wszystkich – mówił podczas gali Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.