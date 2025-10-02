Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

84 pianistów z 20 krajów, rozpoczął się Konkurs Chopinowski

Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
Rafał Trzaskowski o remontach w czasie Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
Rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. - To wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie - powiedział rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Aleksander Laskowski. 84 pianistów z 20 krajów walczy o paszport do najważniejszych sal koncertowych.

Dr Laskowski zaznaczył, że Konkurs Chopinowski to wydarzenie, które przyciąga zainteresowanie całego świata. - Media bardzo lubią porównywać Konkurs Chopinowski do sportu. Prawdą jest, że konkurs powstał z inspiracji ruchem olimpijskim, który odrodził się pod koniec XIX stulecia. Na pewno jest w nim element sportowy, który wiąże się z rywalizacją o pierwszą nagrodę i złoty medal - dodał Laskowski.

Jak jednak zastrzegł, tak naprawdę jest to nie tyle rywalizacja sportowa, ile poszukiwanie największego talentu i najbardziej przekonującego pianisty. - Kogoś, kto będzie z jednej strony kolejnym strażnikiem wspaniałej chopinowskiej tradycji, a z drugiej - będzie tę tradycję rozwijał i przybliżał kolejnym pokoleniom słuchaczy na całym świecie - wskazał rzecznik NIFC. Jak podkreślił, konkurs niedługo będzie obchodzić swoje stulecie. - To wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie - dodał.

17-osobowe jury

Uczestników konkursu oceniać będzie 17-osobowe jury pod przewodnictwem legendarnego amerykańskiego pianisty, zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego w 1970 roku Garricka Ohlssona. Zasiądą w nim wybitni chopiniści: byli laureaci konkursu, pedagodzy, a także znawcy życia i twórczości Fryderyka Chopina.

- Sensację w Polsce budzi to, że po raz pierwszy mamy niepolskiego przewodniczącego jury. Ale Garrick Ohlsson żadnych wątpliwości nie budzi. To laureat pierwszej nagrody konkursu w 1970 roku, który od pięciu dekad propaguje twórczość Fryderyka Chopina na całym świecie, regularnie powracając także z koncertami do Polski - podkreślił Laskowski.

Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Koncert zwycięzców

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina zainaugurowało w czwartek czworo jego zwycięzców. O godzinie 20 rozpoczął się ich koncert z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

W interpretacji Bruce’a Liu (zwycięzcy z 2021 r.) zabrzmi V Koncert fortepianowy F-dur Camille’a Saint-Saënsa, Julianna Awdiejewa (2010) i Garrick Ohlsson (1970) zagrali Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca. W Koncercie na 4 fortepiany Johanna Sebastiana Bacha spotkają się: Julianna Awdiejewa, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son (1980). Galę rozpocznie Polonez A-dur Fryderyka Chopina w wersji orkiestrowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz

Przesłuchania od piątku

W piątek rozpoczynają się przesłuchania I etapu. Uczestnicy konkursu występują w kolejności alfabetycznej. Podczas wtorkowej konferencji wylosowano literę T - to oznacza, że pierwszym pianistą, którego usłyszymy podczas konkursu, będzie Ziye Tao z Chin - zagra w piątek o godz. 10. W tej samej piątkowej porannej sesji wystąpi także trzech Polaków: Jan Widlarz, Andrzej Wierciński oraz Krzysztof Wierciński.

Dotąd wylosowana litera obowiązywała jako początkowa podczas każdego kolejnego etapu - to jednak faworyzowało lub działało na szkodę niektórych pianistów. Z badań wynika bowiem, że uczestnicy występujący na początku etapu mają nieco mniejsze szanse na uzyskanie wysokiej oceny niż pozostali. Jeśli ktoś musiał się zaprezentować jako pierwszy w I etapie, a potem awansował do kolejnych rund, to za każdym razem właśnie on musiał rozpoczynać przesłuchania. W regulaminie tegorocznej edycji wprowadzono zatem nowe zapisy. Po wylosowaniu litery rozpoczynającej I etap w II etapie jako pierwsi wystąpią uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o sześć liter od wylosowanej (czyli jeżeli wylosowano by K, to drugi etap rozpocznie się od R), w trzecim – o kolejnych sześć, tak aby po czterech etapach objąć wszystkie 24 litery alfabetu łacińskiego.

Przesłuchania konkursu odbędą się publicznie podczas trzech etapów (w dwóch sesjach - poranna zaczyna się o godz. 10, a wieczorna o godz. 17) oraz finału. I etap (od 3 do 7 października), z udziałem wszystkich uczestników, zakłada wykonanie wybranych etiud, nokturnu, walca, ballady lub innej dłuższej formy, jak barkarola czy fantazja.

W II etapie (od 9 do 12 października - regulamin zakłada, że zakwalifikuje się do niego 40 pianistów) uczestnicy wykonają 40-50-minutowe recitale, w programie których znaleźć się muszą wybrane preludia, jeden z następujących polonezów: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Polonez fis-moll op. 44; Polonez As-dur op. 53 albo oba polonezy z op. 26, a także inny, dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina.

W III etapie (od 14 do 16 października - regulamin zakłada, że zakwalifikuje się do niego 20 pianistów) artyści zaprezentują około godzinne (45-55-minutowe) recitale obejmujące wykonanie wybranej sonaty, cyklu mazurków oraz inne, wybrane przez siebie kompozycje naszego kompozytora.

Ostatecznym sprawdzianem dla finalistów konkursu - regulamin zakłada, że zakwalifikuje się do niego 10 pianistów - będzie wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz wybranego Koncertu fortepianowego Fryderyka Chopina w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie (18-20 października, od godz. 18).

Przed finałem, 17 października, zaplanowane są uroczystości związane z obchodami 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.

20 października poznamy zwycięzcę

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy 20 października. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów. Dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.

Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. euro i złoty medal, II nagrody - 40 tys. euro i srebrny medal, III nagrody - 35 tys. euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI nagrody otrzymają kolejno 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.

84 pianistów z 20 krajów

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim weźmie udział 84 pianistów (roczniki 1995-2009) z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów, Kanada i Stany Zjednoczone - po pięciu, Korea Południowa - czterech, Chińskie Tajpej, Wielka Brytania i Włochy - po trzech, Francja - dwóch, podobnie dwóch pianistów występuje pod neutralną flagą, a po jednym artyście przyjedzie z Niemiec, Portugalii, Malezji, Czech, Hongkongu, Bułgarii, Gruzji, Hiszpanii oraz Wietnamu.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także Stany Zjednoczone), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
163 osoby z 28 krajów powalczą o występ w Konkursie Chopinowskim
Do stołecznego muzeum trafił rękopis ballady Fryderyka Chopina
"To jest skarb". Rękopis ballady Fryderyka Chopina trafił do warszawskiego muzeum
Koncerty Chopinowskie znów w Łazienkach
Kochane przez warszawiaków i turystów Koncerty Chopinowskie wracają po dwóch latach przerwy
Najnowsze

Wybrali fortepiany

Podczas tegorocznego konkursu pianiści oprócz znanych już z poprzednich edycji fortepianów firm Steinway, Yamaha, Kawai i Fazioli będą mieli do dyspozycji także instrument koncertowy C. Bechstein D-282, producenta, który może się poszczycić historią sięgającą 1853 roku, a także stałą obecnością na najważniejszych scenach koncertowych oraz konkursach, w tym Chopinowskim. Uczestnicy mieli 15 minut na wybór instrumentu.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Powołany w 2001 r. instytut jest największym na świecie centrum chopinowskim, które promuje, chroni, bada i upowszechnia dziedzictwo Fryderyka Chopina.

Jedno z najstarszych wydarzeń muzycznych na świecie

Historia Konkursu Chopinowskiego sięga 1927 roku, to jedno z najstarszych wydarzeń muzycznych tego typu na świecie. W roku 2025 uroczyście rozpoczną się obchody jego 100-lecia. Nieustannie doskonalono formę konkursu: zmieniała się liczba etapów, program, sposób oceniania uczestników, nagrody, a także media, za pośrednictwem których słuchano konkursowych recitali. Od samego początku stałe są tylko dwa aspekty konkursu: to, że na obowiązujący na nim repertuar składa się wyłącznie muzyka Chopina, i to, że przyciąga on coraz większe zainteresowanie pianistów oraz słuchaczy.

Pomnik Fryderyka Chopina, zakryty na czas remontu, ma zostać odsłonięty przed konkursem
Pomnik Fryderyka Chopina, zakryty na czas remontu, ma zostać odsłonięty przed konkursem
Źródło: PAP/Rafał Guz

Koncerty w domach kultury

Warszawskie domy kultury również włączają się w chopinowskie świętowanie. Recitale uczestników Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędą się m.in.:

  • w Promie Kultury Saska Kępa - 11, 12, 18 i 19 października (godz. 18);
  • w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" - 15 i 16 października (godz. 19);
  • w Domu Kultury Kadr - 8 października (godz. 19.00) oraz 18 października (godz. 17 i 19).
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs Chopinowski
Czytaj także:
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na rondzie
Wola
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną" przed MSZ
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
Praga Północ
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca"
Praga Południe
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
Wilanów
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
Okolice
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
TVN24
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
Okolice
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
Ursynów
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą rozszerzenia pilotażu
Bielany
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Okolice
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Okolice
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Utrzymany wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod auta nogi i fragment tułowia
Białołęka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki