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"Niech pamięć o Powstaniu będzie przestrzenią pojednania i szacunku"

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Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Rafał Trzaskowski o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24
Ratusz przedstawił program obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsze wydarzenia odbędą się już w lipcu, a łącznie zaplanowano ich kilkadziesiąt. Kombatanci, władze Warszawy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego apelują do mieszkańców o godne upamiętnienie rocznicy.

Przedstawiony we środę w środę w warszawskim ratuszu program obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń, które odbywać się będą na terenie całej Warszawy. Na prezentacji programu byli obecni prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich - byli powstańcy warszawscy: Anna Stupnicka-Bando, Janusz Komorowski, Bogdan Bartnikowski.

- Dla nas wszystkich Powstanie Warszawskie i jego kolejna rocznica to bardzo ważny czas. Przygotowujemy się do tego zawsze kilka miesięcy, do tych dni pod koniec lipca i pierwszych dni sierpniowych, kiedy wszyscy spotykamy się i oddajemy im cześć - powiedział Rafał Trzaskowski. - Powstańcy warszawscy są dla nas symbolem najważniejszych wartości: patriotyzmu, poświęcenia, ale również tych wartości codziennych, takich jak koleżeńskość czy solidarność. Naszym obowiązkiem i również zaszczytem jest to, że dbamy o pamięć o wydarzeniach z sierpnia i dlatego te obchody mają charakter międzypokoleniowy - dodał.

Powstanie Warszawskie na archiwalnych fotografiach
Tramwaje na barykadach Powstania Warszawskiego
Tramwaje na barykadach Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, aut. Marian Grabski MPW_IN-1009
Bolesław Biega z żoną
Bolesław Biega z żoną
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego
„Ewakuacja” ludności cywilnej po kapitulacji powstania
„Ewakuacja” ludności cywilnej po kapitulacji powstania
Źródło zdjęcia: | Bundesarchiv Bild 146-2005-0040/Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)
Niemiecki żołnierz z miiostczem płomieni podczas powstania warszawskiego (Deutsches Bundesarchiv)
Niemiecki żołnierz z miiostczem płomieni podczas powstania warszawskiego (Deutsches Bundesarchiv)
Źródło zdjęcia: Deutsches Bundesarchiv
Dziecko pośród powstańców
Dziecko pośród powstańców
Źródło zdjęcia: R.Banach – BIP AK/Muzeum Powstania Warszawskiego
Archiwalne zdjęcia powstańców
Archiwalne zdjęcia powstańców
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego
Spotkanie delegacji polskiej i niemieckiej na placu przed Politechniką Warszawską - 29 września 1944 r.
Spotkanie delegacji polskiej i niemieckiej na placu przed Politechniką Warszawską - 29 września 1944 r.
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego
Spotkanie delegacji polskiej i niemieckiej na placu przed Politechniką Warszawską - 29 września 1944 r.
Spotkanie delegacji polskiej i niemieckiej na placu przed Politechniką Warszawską - 29 września 1944 r.
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego
Polska delegacja na placu przed Politechniką Warszawską przed rozmowami kapitulacyjnymi z delegacją niemiecką - 29 września 1944 r.
Polska delegacja na placu przed Politechniką Warszawską przed rozmowami kapitulacyjnymi z delegacją niemiecką - 29 września 1944 r.
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego
Tymczasowy cmentarz poległych przed Zachętą
Tymczasowy cmentarz poległych przed Zachętą
Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego, z kolekcji Jacka Dehnela
Dziecko pośród powstańców
Dziecko pośród powstańców
Źródło zdjęcia: R.Banach – BIP AK/Muzeum Powstania Warszawskiego
Ulotka dowództwa Armi Krajowej zawiadamiająca o rozpoczęciu powstania
Ulotka dowództwa Armi Krajowej zawiadamiająca o rozpoczęciu powstania
Źródło zdjęcia: | NAC/Sygnatura 13-170
Ulotka dowództwa Armi Krajowej
Ulotka dowództwa Armi Krajowej
Źródło zdjęcia: | NAC/Sygnatura 13-169
Rozdawanie chleba dla wypędzonych mieszkańców Warszawy
Rozdawanie chleba dla wypędzonych mieszkańców Warszawy
Źródło zdjęcia: | NAC/Sygnatura 21-225
Powstaniec w czapce z orzełkiem stoi w ruinach kamienicy przy ul. Lwowskiej
Powstaniec w czapce z orzełkiem stoi w ruinach kamienicy przy ul. Lwowskiej
Źródło zdjęcia: NAC
Grupa mieszkańców na jednej z ulic (październik 1944 r.)
Grupa mieszkańców na jednej z ulic (październik 1944 r.)
Źródło zdjęcia: NAC
Powstańcy udzielają pomocy rannemu żołnierzowi
Powstańcy udzielają pomocy rannemu żołnierzowi
Źródło zdjęcia: NAC
Powstańcy przy posiłku
Powstańcy przy posiłku
Źródło zdjęcia: NAC
Groby uliczne - widoczna klęcząca dziewczynka
Groby uliczne - widoczna klęcząca dziewczynka
Źródło zdjęcia: NAC
Żółnierze na straży przy wejściu do kwatery dowództwa
Żółnierze na straży przy wejściu do kwatery dowództwa
Źródło zdjęcia: NAC
Oddziały Armii Krajowej opuszczają Warszawę po kapitulacji
Oddziały Armii Krajowej opuszczają Warszawę po kapitulacji
Źródło zdjęcia: NAC

Program rocznicowych wydarzeń

Pierwsze wydarzenia rocznicowe odbędą się już pod koniec lipca. 25 lipca odbędzie się koncert "Błażej Król i Goście" i premiera płyty "Łączy nas…". Artysta, znany z autorskiego języka muzycznego, sięga do historii powstania, by opowiedzieć o tym, co łączy ludzi niezależnie od czasu i pokolenia. Album "Łączy nas…" to 12 utworów inspirowanych powstańczym latem 1944 roku. To opowieść o nadziei, stracie, odwadze i niepokoju - emocjach, które pozostają aktualne również dziś.

30 lipca o godz. 11, w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego, odbędzie się spotkanie Powstańców Warszawskich z prezydentem RP Karolem Nawrockim i prezydentem m. st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas tej uroczystości zostaną nadane odznaczenia państwowe.

31 lipca odbędzie się uroczysta msza polowa na Placu Krasińskich, przy pomniku Powstania Warszawskiego. Po mszy odbędzie się Apel Pamięci.

1 sierpnia o północy odbędzie się premiera spektaklu "Było niegorąco" w reżyserii Aleksandry Bilewicz. Spektakl "Było niegorąco" powstał na podstawie tekstów Anny Świrszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego.

Warszawiacy przebiegają przez Plac Napoleona
Warszawiacy przebiegają przez Plac Napoleona
Źródło zdjęcia: Sylwester Braun "Kris" / MPW

Główne obchody i syreny w Godzinę "W"

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie 1 sierpnia. W tym dniu o godz. 9 zostaną złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera", dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Przez cały dzień składane będą kwiaty pod powstańczymi pomnikami w różnych częściach miasta. O godz. 17.00 zawyją syreny, aby uczcić Godzinę "W" - moment wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym samym czasie rozpocznie się uroczystość przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Wieczorem, 1 sierpnia, o godz. 20.30, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz dwudziesty odbędzie się wspólnie śpiewanie "Warszawiacy śpiewają (nie) zakazane piosenki" z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Bartłomieja Wąsika. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP1 i w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

O godz. 21 odbędą się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego - podniesienie flagi państwowej, zapalenie "Ognia pamięci" przyniesionego przez "Sztafetę pokoleń" z Grobu Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów i włączenie iluminacji świetlnej pomnika.

Pełen program wydarzeń odbywających się w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego można znaleźć w internecie, m.in. na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Apel do mieszkańców

Podczas środowego spotkania w urzędzie m. st. Warszawy, gdy ogłaszano program obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podpisano również apel do mieszkańców Warszawy o godne upamiętnienie 82. rocznicy.

"Niech pamięć o Powstaniu będzie przestrzenią pojednania i szacunku. Niech każdy znak upamiętnienia - flaga, znicz, wspomnienie - będzie wyrazem troski o wspólnotę. To, co dla nas było walką o wolność, dla Was niech będzie zobowiązaniem do budowania dialogu i zgody. Niech pamięć o Powstaniu łączy, a nie dzieli" - napisano w apelu. Swoje podpisy pod nim złożyli przedstawiciele władz Warszawy, kombatanci i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie w kronikach muzeum
Źródło: R.Banach - BIP AK/ Muzeum Powstania Warszawskiego

63 dni walki

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz komendanta głównego AK generała Tadeusza Komorowskiego "Bora". Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku.

1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Zaledwie co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły od 120 do 150 tysięcy (według najnowszych badań i ustaleń m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego). Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około pół miliona, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.

OGLĄDAJ: Część VII - Powstanie Warszawskie
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Źródło: PAP
Tagi:
Powstanie WarszawskieHistoria Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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