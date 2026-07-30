Śródmieście Zakazy parkowania i zamknięte ulice w czasie rocznicowych obchodów Oprac. Katarzyna Kędra |

Bogdan Bartnikowski z apelem do młodych Warszawiaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

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W czwartek, 30 lipca powstańcy spotkali się w parlu przy Muzeum Powstania Warszawskiego z prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do godziny 21 po obu stronach Przyokopowej stoją znaki zakazu parkowania.

Zakazy w rejonie Placu Krasińskich

Z kolei w piątek, 31 lipca na Placu Krasińskich o godzinie 18 rozpocznie się msza święta, a później Apel Pamięci. W związku z uroczystościami przez cały piątek kierowcy nie zaparkują: • na Placu Krasińskich; • ulicy Długiej, od Miodowej do Kilińskiego i od Freta do Placu Krasińskich.

Będą też zmiany w ruchu: • o godzinie 10:00 zostanie zamknięta ulica Długa - od Miodowej do Kilińskiego; • od godziny 16:00 będzie nieprzejezdna ulica Miodowa i Plac Krasińskich - od Kapucyńskiej do Świętojerskiej. Senatorską od Placu Teatralnego, a Miodową przejadą wyłącznie autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego oraz mieszkańcy ulic: Koziej, Miodowej, Podwale i Senatorskiej.

Utrudnienia w kilku dzielnicach

W sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 13.15 została zaplanowana uroczystość złożenia wieńców przed Pomnikiem Generała Stefana Roweckiego "Grota". Od początku dnia do około godziny 14:30 nie będzie można parkować na ulicy Chopina. Zakaz będzie obowiązywał pomiędzy Sieroszewskiego a Alejami Ujazdowskimi.

Wcześniej, o godzinie 9.00 odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów w miejscach pamięci przy Wyścigach Konnych, w Alei Wyścigowej oraz przy ulicy Puławskiej 266. W czasie uroczystości nie będzie można zaparkować w ich pobliżu. Z kolei o godzinie 10.00 w Parku Orlicz-Dreszera odbędzie się uroczystość obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą defiladą "Marsz Mokotowa”, ulicą Puławska do ulicy Dworkowej. Na ulicach Ursynowskiej (na wysokości Parku Orlicz-Dreszera), Puławskiej (na trasie marszu) i Dworkowej nie będzie można parkować od godziny 0.01 do 14.00.

Następnie, o godzinie 14.00, uroczystości z udziałem Powstańców Warszawskich zaplanowano przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W sobotę, od początku dnia do godziny 17.00, znaki zakazujące zatrzymywania się i postoju będą obowiązywały na ulicach Matejki i Pięknej (od Alej Ujazdowskich do Wiejskiej). Dodatkowo od godziny 8.00 do godziny 17.00 kierowcy nie przejadą ulicą Matejki, pomiędzy Ambasadą Kanady a Wiejską.

Nie zaparkujesz przy cmentarzach

W Godzinie "W", o godzinie 17.00, główne uroczystości zostały zaplanowane przy Pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W sobotę do godziny 21.00 nie będzie można parkować pojazdów: • na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym; • w zatokach postojowych przy wejściach na cmentarz od ulicy Powązkowskiej i Ostrowieckiej; • na ulicy Burakowskiej, od ulicy Piaskowej do Powązkowskiej. Dodatkowo od godziny 15.00 do 20.00 ulicą Powązkowską, od Obrońców Tobruku do łącznika z ulicą Maczka, samochody przejadą tylko w stronę Waldorffa. Później, o godzinie 18.30 rozpocznie się uroczystość składania kwiatów przed Pomnikiem Polegli Niepokonani. W związku z uroczystościami przez całą sobotę nie będzie można zostawić auta na jedni serwisowej ulicy Wolskiej. Od godziny 16.00 do 22.00 będzie zamknięty prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego. Od godziny 16.30 do 20.00 nie będzie też wjazdu na drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego.

Uroczystość przy pomniku "Polegli-Niepokonani" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak / PAP

Duży koncert na Placu Piłsudskiego

W sobotę, o godzinie 20:30 rozpocznie się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od godziny 17.00 do końca dnia będą zamknięte ulice: • Plac Piłsudskiego; • Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia); • Ossolińskich; • Focha; • Moliera; • Wierzbowa.

1 sierpnia, zaplanowano też zgromadzenia i przemarsze. Uczestnicy pierwszego z nich, od godziny 15.00 będą gromadzili się na Rondzie Dmowskiego, a po godzinie 17.00 przejdą: Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i Miodową na Plac Krasińskich. Tam wydarzenie może potrwać do 21.00.

Inne zgromadzenie zostało zaplanowane od godziny 16.30 w rejonie ulicy Kilińskiego na Starym Mieście. Później odbędzie się przemarsz: Kilińskiego, Długą, Aleją "Solidarności", Aleją Jana Pawła II, Grzybowską i Waliców. Wydarzenie potrwa do godziny 18.00. Stacjonarne zgromadzenie, w godzinach 16.00-17.15 będzie też na Placu Zamkowym.

Rowerowa masa powstańcza

W niedzielę, 2 sierpnia, rowerzyści przejadą śladami powstańczych walk. W tym roku trasa będzie poprowadzi ulicami Woli, Ochoty i Mokotowa. Przed wydarzeniem, od godziny 8.00 do 14.30 na ulicy Przyokopowej przy Muzeum Powstania Warszawskiego będzie obowiązywał zakaz parkowania. W godzinach 14.30-20.30 Przyokopowa będzie zamknięta od Hrubieszowskiej do Grzybowskiej. Pomiędzy Hrubieszowską a muzeum będą dwa kierunki ruchu.

O godzinie 17.00 rozpocznie się przejazd ulicami: Przyokopową, Prostą, przez Rondo Daszyńskiego, Towarową, przez Plac Zawiszy, Grójecką, przez Plac Narutowicza, Grójecką, Korotyńskiego, Mołdawską, Racławicką, Żwirki i Wigury, Rostafińskich, Boboli, Rakowiecką, Aleją Niepodległości, Woronicza, Puławską, Waryńskiego, Trasą Łazienkowską, Wawelską, Grójecką, przez Plac Narutowicza, Grójecką, przez Plac Zawiszy, Towarową, przez Rondo Daszyńskiego, Prostą i Przyokopową z powrotem do muzeum.

Uroczystości i marsz na Woli

W środę, 5 sierpnia o godzinie 18.00 zostały zaplanowane uroczystości przed Pomnikiem Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 na Skwerze Pamięci na rozwidleniu ulic Leszno i Alei "Solidarności". Od początku dnia do godziny 19.30 na Skwerze Wyszyńskiego będzie obowiązywał zakaz parkowania. Od godziny 16.30 do 19.30 będzie zamknięta ulica Leszno, od Alei "Solidarności" do Skweru Wyszyńskiego. Objazd poprowadzi: Żelazną, Żytnią i Okopową.

Około godziny 19.00 rozpocznie się Marsz Pamięci, którego uczestnicy przejdą ulicami: Leszno, Okopową, Aleją "Solidarności", Wolską i Redutową do Parku Powstańców Warszawy. tvnwarszawa.pl