Co i gdzie będzie się działo. Uroczystości, zmiany w komunikacji

Wydarzenia rocznicowe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej rozpoczną się o godzinie 14. Już od początku dnia, do około godziny 17, będą obowiązywały zmiany w parkowaniu. Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich. Dodatkowo od godziny 8 ulica Matejki będzie zamknięta, od wjazdu na teren Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do ambasady). W godzinach 13-16 będzie obowiązywał zakaz ruchu również na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati.

Komunikacja specjalna – czwartek, 1 sierpnia

912 (na jednokierunkowej trasie) z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Okopową, aleją „Solidarności”, Wolską, Fot Wola do Cmentarza Wolskiego; 922 z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Słowackiego, Włościańską do stacji metra Marymont; 944 z Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Twardą, przez plac Grzybowski, Królewską, Marszałkowską, przez plac Bankowy, aleją „Solidarności”, Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego; 970 z Dworca Wschodniego (od strony ulicy Kijowskiej) ulicami: Kijowską, Targową, aleją „Solidarności”, przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją „Solidarności”, Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego; 980 z placu Trzech Krzyży ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską, przez plac Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego. Autobusy linii 912 będą kursowały od godziny 17:30 do 20, a pozostałe autobusowe linie specjalne od godziny 14:30 do 21. W autobusach linii specjalnych, a także w tramwajach linii W, będzie obowiązywała podstawowa taryfa biletowa ZTM.