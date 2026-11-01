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43 tysiące fałszywych faktur na blisko 900 milionów złotych. Ponad 100 osób z zarzutami

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Minister finansów o luce VAT
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Prokuratura oskarżyła cztery osoby o wystawienie 39 tysięcy fałszywych faktur VAT na łączną kwotę ponad 741 milionów złotych. W tym śledztwie to już dwunasty akt oskarżenia. Zarzuty ma ponad 100 osób.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grupy działającej w latach 2018 - 2022 na terenie Wólki Kosowskiej.

Według śledczych, kierował nią Zbigniew Adam B. Grupa ta zajmowała się przestępczością skarbową, związaną z wyłudzeniami podatku VAT, polegającą na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu nierzetelnych faktur, niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie legalizowaniu środków pochodzących z tego procederu.

Pełnili rolę "wykonawców"

"Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła Kacpra J., Marcina P., Patryka M. i Irynę P. To osoby, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pełniły rolę 'wykonawców' i wystawiały fałszywe faktury VAT, obsługiwały rachunki bankowe spółek, kompletowały fałszywą dokumentację i odpowiadały za jej przekazywanie do biur rachunkowych i klientów" - poinformował prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Według śledczych, odpowiadają oni za wystawienie ponad 39 tysięcy fałszywych faktur VAT na łączną kwotę brutto ponad 741 milionów złotych, z których należny podatek to ponad 138 milionów.

Polacy, Wietnamczycy, Ukraińcy, Hindusi...

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili Polacy, a także osoby między innymi narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz indyjskiej.

"Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu" - wyjaśnił prokurator Mateusz Martyniuk.

Spółki te - jak ustalili śledczy - zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie pieniądze ze sprzedaży towarów, głównie poprzez centra handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kilkupoziomowe łańcuchy spółek

Każdy z członków grupy przestępczej miał koszyk spółek, które - jak przekazali śledczy - tworzyły kilkupoziomowe łańcuchy, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk. Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem zamaskowania faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych.

Ponad 150 spółek, na ich czele "słupy"

Grupa zarządzała ponad 150 podmiotami, które - jak ustalili śledczy - nie prowadziły realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby "słupy".

"Grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca - Zbigniew Adam B., a po jego zatrzymaniu w styczniu 2022 roku, Viet Ha N., pseudonim Paweł Wietnamczyk" - dodał prokurator.

Prokuratura Regionalna w Warszawie w tym śledztwie przedstawiła zarzuty już ponad 100 osobom. Łączna liczba fałszywych faktur VAT przekroczyła 43 tysiące, a ich wartość to blisko 900 milionów złotych.

Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to ponad 80 milionów złotych.

Prokuratorzy sporządzili już 12 aktów oskarżenia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Grupa przestępczaPrzestępczość w WarszawieKASProkuratura RegionalnaPodatekVATwyłudzenie VATwólka kosowska
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