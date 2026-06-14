Śródmieście 36-latek, który zaatakował taksówkarza przy Dworcu Gdańskim, jest już w rękach policji. "Zero tolerancji" Oprac. Mateusz Czajka |

Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje policja ze Śródmieścia Warszawy, w piątek przy Dworcu Gdańskim 36-letni mieszkaniec miasta zaatakował obywatela Azerbejdżanu, który pracuje jako kierowca taksówki. Ten doznał średnich obrażeń. 36-latek dodatkowo znieważył go "na tle narodowościowym".

Jeszcze w piątek ustalono dane sprawcy. 36-latek pojawił się wraz z adwokatem w południe w niedzielę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej.

36-latek zaatakował kierowcę taksówki Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

"Z zatrzymanym trwają czynności procesowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności" - podała śródmiejska policja.

Sprawę w krótkich słowach skomentował na X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. "Zero tolerancji" - napisał.

Zero tolerancji. https://t.co/J3VxDEuRHv — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) June 14, 2026 Rozwiń Marcin Kierwiński o sprawie ataku w Warszawie Źródło: X

Kierowca taksówki został zaatakowany przez mieszkańca Warszawy Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24