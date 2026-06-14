36-latek, który zaatakował taksówkarza przy Dworcu Gdańskim, jest już w rękach policji. "Zero tolerancji"
Jak informuje policja ze Śródmieścia Warszawy, w piątek przy Dworcu Gdańskim 36-letni mieszkaniec miasta zaatakował obywatela Azerbejdżanu, który pracuje jako kierowca taksówki. Ten doznał średnich obrażeń. 36-latek dodatkowo znieważył go "na tle narodowościowym".
Jeszcze w piątek ustalono dane sprawcy. 36-latek pojawił się wraz z adwokatem w południe w niedzielę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej.
"Z zatrzymanym trwają czynności procesowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności" - podała śródmiejska policja.
Sprawę w krótkich słowach skomentował na X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. "Zero tolerancji" - napisał.