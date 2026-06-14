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Śródmieście

36-latek, który zaatakował taksówkarza przy Dworcu Gdańskim, jest już w rękach policji. "Zero tolerancji"

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Zaatakował kierowcę taksówki
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Policja Śródmieście
W piątek w Warszawie 36-latek mieszkający w stolicy zaatakował obywatela Azerbejdżanu. Jak informują mundurowi ze Śródmieścia, mężczyzna znieważył go też "na tle narodowościowym". Policjanci ustalili jego dane, mężczyzna wraz z adwokatem zgłosił się na komendę.

Jak informuje policja ze Śródmieścia Warszawy, w piątek przy Dworcu Gdańskim 36-letni mieszkaniec miasta zaatakował obywatela Azerbejdżanu, który pracuje jako kierowca taksówki. Ten doznał średnich obrażeń. 36-latek dodatkowo znieważył go "na tle narodowościowym".

Jeszcze w piątek ustalono dane sprawcy. 36-latek pojawił się wraz z adwokatem w południe w niedzielę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej.

36-latek zaatakował kierowcę taksówki
36-latek zaatakował kierowcę taksówki
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście

"Z zatrzymanym trwają czynności procesowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności" - podała śródmiejska policja.

Sprawę w krótkich słowach skomentował na X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. "Zero tolerancji" - napisał.

Kierowca taksówki został zaatakowany przez mieszkańca Warszawy
Kierowca taksówki został zaatakowany przez mieszkańca Warszawy
Źródło zdjęcia: Policja Śródmieście
Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Azerbejdżan
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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