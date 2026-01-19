21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski. Decyzje wydano w weekend

Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

W przypadku 15 cudzoziemców decyzje dotyczące przymusowego opuszczenia terytorium Polski wydano, ponieważ - jak określono w komunikacie NOSG - "wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 302 1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: (…) 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej (...). Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

13 odwieziono na granicę

"W ramach realizacji wydanych decyzji 13 cudzoziemców zostało doprowadzonych do granicy państwowej i przekazanych służbie granicznej. Byli to obywatele Ukrainy, zatrzymani wcześniej przez funkcjonariuszy policji na terenie Warszawy i doprowadzeni do placówki Straży Granicznej. Główną przesłanką wszczęcia i przeprowadzenia postępowań administracyjnych była działalność przestępcza oraz inne działania naruszające bezpieczeństwo i porządek publiczny" - wyjaśnia Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wobec dwóch mężczyzn realizacja decyzji została czasowo wstrzymana. W jednym przypadku z uwagi na złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (obywatel Rosji), a w drugim ze względu na obowiązujący zakaz opuszczania terytorium Polski (obywatel Ukrainy). Pierwszego z nich umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, drugiego zwolniono.

W Polsce byli nielegalnie

"Ponadto sześciu cudzoziemców - obywateli Gruzji, Mołdawii, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu - zatrzymanych z powodu nielegalnego pobytu otrzymało decyzje zobowiązujące do dobrowolnego powrotu, w których orzeczono czasowy zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - dodaje Dagmara Bielec.

