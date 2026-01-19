Logo TVN Warszawa
Kultura
Komunikacja
Śródmieście

21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski. Decyzje wydano w weekend

Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
W weekend funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wydali 21 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. 13 osób odwieźli od razu do granicy.

W przypadku 15 cudzoziemców decyzje dotyczące przymusowego opuszczenia terytorium Polski wydano, ponieważ - jak określono w komunikacie NOSG - "wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypospolitej Polskiej".

Art. 302 1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: (…) 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej (...).
Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

13 odwieziono na granicę

"W ramach realizacji wydanych decyzji 13 cudzoziemców zostało doprowadzonych do granicy państwowej i przekazanych służbie granicznej. Byli to obywatele Ukrainy, zatrzymani wcześniej przez funkcjonariuszy policji na terenie Warszawy i doprowadzeni do placówki Straży Granicznej. Główną przesłanką wszczęcia i przeprowadzenia postępowań administracyjnych była działalność przestępcza oraz inne działania naruszające bezpieczeństwo i porządek publiczny" - wyjaśnia Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wobec dwóch mężczyzn realizacja decyzji została czasowo wstrzymana. W jednym przypadku z uwagi na złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (obywatel Rosji), a w drugim ze względu na obowiązujący zakaz opuszczania terytorium Polski (obywatel Ukrainy). Pierwszego z nich umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, drugiego zwolniono.

W Polsce byli nielegalnie

"Ponadto sześciu cudzoziemców - obywateli Gruzji, Mołdawii, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu - zatrzymanych z powodu nielegalnego pobytu otrzymało decyzje zobowiązujące do dobrowolnego powrotu, w których orzeczono czasowy zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - dodaje Dagmara Bielec.

Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
Białołęka
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
Wyszedł z aresztu, na widok strażników granicznych uciekł. Trwają poszukiwania
Białołęka
Źródło: tvnwarszawa.pl/NOSG

Źródło: tvnwarszawa.pl/NOSG

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Główna Straży Granicznej

Migranci i uchodźcy w Europie, Straż Graniczna
