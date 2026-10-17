Pasażerów nie było. Kierowca przewozu osób ma kłopoty z powodu zawartości bagażnika
Policjanci na skrzyżowaniu ulic Wioślarskiej i Ludnej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobową Toyotą. Samochód oznaczony był jako pojazd wykorzystywany do świadczenia usług przewozu osób. Za kierownicą siedział 39-letni obywatel Polski.
Dwa duże kartony z nartkotykami
"Mężczyzna potwierdził, że na co dzień pracuje jako kierowca przewozu osób. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili użytkowany przez niego pojazd. W bagażniku znaleźli dwa duże kartony, w których łącznie było blisko 20 kilogramów marihuany. Zatrzymali mężczyznę, a na miejsce wezwali przewodnika psa służbowego. Po wykonaniu wszystkich czynności pojazd został odholowany na policyjny parking. Następnego dnia 39-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków" - przekazał w komunikacie rzecznik rzecznik śródmiejskiej policji aspirant Jakub Pacyniak.
Policjant dodał, że sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.