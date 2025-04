1330 projektów do głosowania w budżecie obywatelskim

Tabliczki na mostach to projekt Budżetu Obywatelskiego Źródło: TVN24

Do głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim dopuszczono 1330 z 2200 projektów. Nie jest to jeszcze liczba ostateczna, gdyż ich autorzy mają czas do 20 maja na złożenie odwołania. W tym roku do rozdysponowania jest 120 milionów złotych.

Pozytywnie oceniono 1330 projektów, negatywnie 735, a 135 wycofali ich autorzy. Z puli miejskiej do głosowania dopuszczono 77 projektów.

Najdroższe dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali (4,8 mln zł) czy też dokończenia projektów rowerowych wybranych w poprzednich latach (4,5 mln zł).

Najtańsze projekty dotyczą warsztatów z gry terenowej Geocaching w wybranych, intensywnie rozwijających się rejonach Warszawy (ponad 19 tys. zł) oraz programów edukacyjnych dla kobiet – spotkań z położną (20 tys. zł).

W kategorii lokalnej do głosowania zakwalifikowano 839 projektów. Wśród nich najdroższe – powyżej miliona złotych - dotyczą głównie remontu boisk sportowych, zakupu sprzętu dla szpitala, poprawy bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, budowy i remontu dróg rowerowych czy bezpłatnych zajęć sportowych lub utworzenia parków.

Najtańsze projekty związane są głównie z zakupem książek i gier planszowych dla bibliotek, z zajęciami sportowymi, nasadzeniami i z ustawieniem małej architektury.

Wesoła i Bemowo na czele

Najwięcej projektów zakwalifikowano do głosowania w kategorii dzielnicowej. Rekordziści to Wesoła (49 projekty) i Bemowo (43 projekty). Na kolejnych miejscach uplasowały się Rembertów (39), Ursynów (36), Białołęka (30), Bielany (26), Targówek (24), Praga-Północ (23), Ochota (22), Żoliborz (21) i Praga-Południe (20).

Po kilkanaście projektów jest w dzielnicach Wawer (18), Mokotów (16), Wola i Ursus (po 14). W dzielnicy Włochy jest 10 projektów, a poniżej 10 jest w Śródmieściu (9) i w Wilanowie (8).

Lokalny poziom głosowania

W tym roku w budżecie obywatelskim pojawił się nowy, obok dzielnicowego i ogólnomiejskiego, poziom głosowania – lokalny.

Dzielnice mogły określić liczbę i granice takich obszarów lokalnych: Mokotów ma ich 8; Bielany 7; Białołęka, Praga-Południe, Śródmieście, Wawer i Wola – 4; Bemowo, Ochota, Targówek i Ursynów – 3; Praga-Północ, Ursus, Wilanów, Włochy i Żoliborz – 2. Dwie dzielnice: Wesoła i Rembertów z tego nie skorzystały, więc tam nie będzie obszarów lokalnych.

Zmienił się też w związku z tym podział kwot. Mniej pieniędzy zostanie przekazane na poziom ogólnomiejski, a więcej na lokalny.

Będzie też możliwość łączenia projektów, tzn. jeżeli projekty będą dotyczyły tej samej nieruchomości, to autorzy różnych projektów będą mogli się dogadać i wybrać jeden wspólny.

Teraz do 20 maja autorzy odrzuconych projektów mają czas na odwołanie.

Głosowanie na projekty potrwa od 1 do 15 czerwca 2025 r. Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym, nie trzeba być pełnoletnim. Wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca, a zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2026 roku.