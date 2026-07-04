Wybił szybę i wszedł do budynku wojskowej uczelni. Ochrona zatrzymała obcokrajowca
Do incydentu doszło w piątkowy poranek, około godziny 5.20 na kampusie uczelni w Rembertowie. O zdarzeniu poinformował rzecznik Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz w komunikacie w seriwsie X.
"Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji" - czytamy we wpisie rzecznika.
Okoliczności zajścia na terenie Akademii Sztuki Wojennej wyjaśniają policjanci z komisariatu w Rembertowie we współpracy z Żandarmerią Wojskową. Jak przekazał ppłk Rozkosz, czynności są prowadzone w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w artykule 288 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o zniszczeniu cudzego mienia.
Jak podaje RMF FM, mężczyzna miał włamać się do pomieszczenia działu kadr uczelni, mieszczącego się w jednym z budynków przy Alei Generała Chruściela "Montera".