Rembertów Wybił szybę i wszedł do budynku wojskowej uczelni. Ochrona zatrzymała obcokrajowca Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Seria włamań do sklepów w całej Polsce. Podejrzani wpadli podczas kolejnego "skoku" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada / PAP

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Do incydentu doszło w piątkowy poranek, około godziny 5.20 na kampusie uczelni w Rembertowie. O zdarzeniu poinformował rzecznik Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz w komunikacie w seriwsie X.

"Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji" - czytamy we wpisie rzecznika.

W dniu 3 lipca 2026 r. około godz. 05:20 doszło do incydentu na terenie Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie.

Jak ustalono, obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie… pic.twitter.com/wYQ9Apzokz — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) July 3, 2026 Rozwiń

Okoliczności zajścia na terenie Akademii Sztuki Wojennej wyjaśniają policjanci z komisariatu w Rembertowie we współpracy z Żandarmerią Wojskową. Jak przekazał ppłk Rozkosz, czynności są prowadzone w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w artykule 288 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o zniszczeniu cudzego mienia.

Jak podaje RMF FM, mężczyzna miał włamać się do pomieszczenia działu kadr uczelni, mieszczącego się w jednym z budynków przy Alei Generała Chruściela "Montera".

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