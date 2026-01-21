Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rembertów

Uszkodzona trakcja. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki"

Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: UM Warszawa
Naprawiono sieć trakcyjną w rejonie stacji Warszawa Zachodnia; pociągi SKM linii S2, S3, S4 i S40 oraz pociągi Kolei Mazowieckich wróciły do rozkładowej jazdy - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

W środę na odcinku Warszawa Zachodnia - Czyste pociąg Kolei Mazowieckich wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną. W związku z uszkodzeniem pociągi na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska kursowały po jednym torze. Opóźnienia sięgały od 20 do nawet 80 minut.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że o godzinie 16.20 sieć trakcyjna została naprawiona a ruch pociągów został przywrócony.

Wcześniej Znajewska-Pawluk przekazała, że na miejscu pracowała specjalna komisja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki - powiedziała.

Zakończyły się również utrudnienia na odcinku Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna. Na tym szlaku, na stacji Warszawa Rembertów doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg,ag/ tam

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Kolej
Czytaj także:
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
"Kajko i Kokosz" po warszawsku. Pierwsze takie wydanie
Dariusz Gałązka
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
Okolice
W ubiegłym roku wpłynęło prawie 700 tysięcy zgłoszeń do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115
Prawie 700 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców stolicy
Wola
Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Zaginął 12-letni Krzysztof. Trwają poszukiwania
Okolice
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Napadli i ranili 16-latka. Policjanci zatrzymali 14-latka
Targówek
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym. "Poczułam okropny smród"
Śródmieście
Sala KRS
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
Mokotów
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Śródmieście
Ferie zimowe
Bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też miejsc dla sanek
Ochota
Kaczki w parku w Konstancie-Jeziornie
"Zimą pamiętajmy o ptakach"
Okolice
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie o zabójstwie
Śródmieście
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Śródmieście
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Śródmieście
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki