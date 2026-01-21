Uszkodzona trakcja. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki"

W środę na odcinku Warszawa Zachodnia - Czyste pociąg Kolei Mazowieckich wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną. W związku z uszkodzeniem pociągi na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska kursowały po jednym torze. Opóźnienia sięgały od 20 do nawet 80 minut.
Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że o godzinie 16.20 sieć trakcyjna została naprawiona a ruch pociągów został przywrócony.
Wcześniej Znajewska-Pawluk przekazała, że na miejscu pracowała specjalna komisja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki - powiedziała.
Zakończyły się również utrudnienia na odcinku Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna. Na tym szlaku, na stacji Warszawa Rembertów doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich.
