Pijany uderzył w słup, miał ponad dwa promile
Do kolizji doszło w niedzielę na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Strażackiej w Rembertowie.
- Zgłoszenie wpłynęło chwilę przed godziną 11. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą, jadąc ulicą Żołnierską, podczas wykonywania skrętu w prawo uderzył w słup - podała nam podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. - Mężczyzna jechał w aucie sam, nie odniósł żadnych obrażeń - dodała.
Ponad dwa promile alkoholu
Jak poinformowała policjantka, okazało się, że kierujący był nietrzeźwy, miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.
- Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości - doprecyzowała policjantka.
Na miejscu zdarzenia nie ma utrudnień w ruchu.
Polskie prawo przewiduje, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi kara do trzech lat więzienia.