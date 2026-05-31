Rembertów

Pijany uderzył w słup, miał ponad dwa promile

Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Kierujący samochodem osobowym podczas manewru skrętu uderzył w słup. Okazało się, że mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Do kolizji doszło w niedzielę na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Strażackiej w Rembertowie.

- Zgłoszenie wpłynęło chwilę przed godziną 11. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą, jadąc ulicą Żołnierską, podczas wykonywania skrętu w prawo uderzył w słup - podała nam podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. - Mężczyzna jechał w aucie sam, nie odniósł żadnych obrażeń - dodała.

Ponad dwa promile alkoholu

Jak poinformowała policjantka, okazało się, że kierujący był nietrzeźwy, miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.

- Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości - doprecyzowała policjantka.

Na miejscu zdarzenia nie ma utrudnień w ruchu.

Polskie prawo przewiduje, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi kara do trzech lat więzienia.

