Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy
Kolejarze prowadzą remont przejazdu przez boczny tor prowadzący do Ciepłowni Kawęczyn. Prace rozpoczęły się w środę, 29 lipca i zgodnie z planem potrwają do połowy sierpnia.
Na czas robót przejazd przez torowisko na ulicy Strażackiej został zamknięty dla ruchu.
Kierowcy nie przejadą ulicą Strażacką przez remontowany przejazd kolejowy. Objazd został poprowadzony ulicami Żołnierską, Marsa i Chełmżyńską. Drogowcy zastrzegają, że warto uwzględnić utrudnienia podczas planowania podróży i zarezerwować więcej czasu na przejazd.
W związku z zamknięciem przejazdu zmieniła się trasa autobusów nocnej linii N24.
Autobusy kursują ulicami: Żołnierską, Czwartaków, Paderewskiego, Aleją Chruściela "Montera", Frontową oraz Czerwonych Beretów.
Źródło: tvnwarszawa.pl