Rembertów Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy Katarzyna Kędra |

Przejazd kolejowy w Rembertowie Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Kolejarze prowadzą remont przejazdu przez boczny tor prowadzący do Ciepłowni Kawęczyn. Prace rozpoczęły się w środę, 29 lipca i zgodnie z planem potrwają do połowy sierpnia.

Na czas robót przejazd przez torowisko na ulicy Strażackiej został zamknięty dla ruchu.

Ulica Strażacka - objazd zamkniętego odcinka Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Kierowcy nie przejadą ulicą Strażacką przez remontowany przejazd kolejowy. Objazd został poprowadzony ulicami Żołnierską, Marsa i Chełmżyńską. Drogowcy zastrzegają, że warto uwzględnić utrudnienia podczas planowania podróży i zarezerwować więcej czasu na przejazd.

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W związku z zamknięciem przejazdu zmieniła się trasa autobusów nocnej linii N24.

Autobusy kursują ulicami: Żołnierską, Czwartaków, Paderewskiego, Aleją Chruściela "Montera", Frontową oraz Czerwonych Beretów.