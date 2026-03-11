Igły i strzykawki na osiedlowym trawniku

Do zdarzenia doszło w Rembertowie Źródło: Google Earth

Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego pełniący służbę w nocy z 10 na 11 marca otrzymali zawiadomienie o niebezpiecznym zanieczyszczeniu trawnika przy ulicy Pielgrzymów w Rembertowie. Kilka minut po 23 na miejscu zastali zdenerwowanych mieszkańców, którzy wskazali trawnik usłany igłami i strzykawkami.

Bali się o dzieci i psy

"W niektórych z nich widoczne były jeszcze resztki jakiejś substancji. Na trawniku leżały też waciki ze śladami krwi. Zgłaszający obawiali się, że odpadami zainteresują się i pokaleczą dzieci albo wyprowadzane na spacer psy. Strażnicy zabezpieczyli zagrożony teren, wykonali dokumentację i w porozumieniu z przełożonymi podjęli decyzję o niezwłocznym usunięciu niebezpiecznych odpadów z ogólnodostępnego miejsca" - czytamy w komunikacie strażników miejskich.

Funkcjonariusze zapewnili, że skrupulatnie zebrali z trawnika igły, strzykawki i materiały opatrunkowe oraz skontrolowali najbliższą okolicę pod kątem podobnego zaśmiecenia. Po upewnieniu się, że teren jest uprzątnięty i czysty, funkcjonariusze przewieźli zebrane odpady do punktu utylizacji zagrożeń biologicznych w szpitalu przy ulicy Szaserów.

Z trawnika przy Pielgrzymów strażnicy - jak zaznaczyli - zebrali blisko pół wiadra strzykawek i igieł.

Na razie nie wiadomo, skąd pochodziły i dlaczego się tam znalazły.

Opracowała Katarzyna Kędra