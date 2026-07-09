Rembertów Budują tunel, rusza kolejny etap, będą zmiany w ruchu

Przejazd kolejowy w Rembertowie Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

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"Rozpoczynamy kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie" - ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Prac po północnej stronie torów rozpoczęły się jeszcze wiosną. Teraz prace związane z kolejnym etapem inwestycji ruszą po południowej stronie torów.

Zmiany w ruchu

Od czasu wprowadzenia nowej organizacji ruchu ul. Marsa zostanie zamknięta na odcinku od ul. Ilskiego do wjazdu do centrum handlowego. Do sklepów nadal będzie można dojechać nowo wybudowaną ul. Pociskową od strony ul. Ilskiego. Zmienią się również trasy objazdów - ulice Kordiana i Zawiszaków będą jednokierunkowe, a na ul. Kordiana obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie Kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Zmiany obejmą także ruch pieszych. Zamknięte zostanie przejście podziemne prowadzące na peron stacji PKP Rembertów. Dotarcie w to miejsce będzie możliwe tymczasowym chodnikiem poprowadzonym przez przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Marsa. Do tymczasowego przejścia będzie można dojść nowym przejściem dla pieszych na ul. Cyrulików.

"Przypominamy, że przez przejazd kolejowy można przechodzić wyłącznie po całkowitym podniesieniu szlabanów i zgaśnięciu czerwonego światła" - zaapelował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Tunel, który zastąpi przejazd kolejowy, zacznie się za nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Marsa i Ilskiego, a po drugiej stronie torów kierowcy wyjadą z tunelu Aleją Chruściela "Montera" na wysokości ulicy Strażackiej.

Zmiany w ruchu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Nowy tunel zastąpi istniejący przejazd kolejowy, który od lat powoduje korki i utrudnia komunikację w Rembertowie. Prace za ponad 134 miliony złotych wykona konsorcjum firm INTOP S.A. i INTOP Warszawa - na zlecenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Koszty inwestycji zostały podzielone po równo - po 50 proc. dla miasta i PLK S.A.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2027 roku.

Zmiany w ruchu w Rembertowie Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

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