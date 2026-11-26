Rembertów Awaria urządzeń sterowania ruchem. Opóźnione pociągi i odwołane kursy Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Prezentacja nowych pociągów SKM (wideo archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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O utrudnieniach poinformował w czwartek Zarząd Transportu Miejskiego. "Z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów" - czytamy w komunikacie.

Wskazany szlak jest fragmentem linii kolejowej numer 2, biegnącej między stacjami Warszawa Zachodnia - Terespol.

Odwołane i skrócone połączenia

Przedstawiciele Szybkiej Kolei Miejskiej przekazali w mediach społecznościowych, że na wskazanym odcinku wystąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Przewoźnik podał, że pociągi SKM linii S2, kursujące na trasie Warszawa Lotnisko Chopina - Sulejówek Miłosna, w obu kierunkach mogą być opóźnione o około 45 minut. Ponadto wybrane połączenia zostały odwołane w obu kierunkach na całej trasie lub na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna.

Koleje Mazowieckie ostrzegają natomiast przed utrudnieniami w kursowaniu składów linii R2/R21 na trasie Warszawa - Łuków.