Awaria urządzeń sterowania ruchem. Opóźnione pociągi i odwołane kursy
O utrudnieniach poinformował w czwartek Zarząd Transportu Miejskiego. "Z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów" - czytamy w komunikacie.
Wskazany szlak jest fragmentem linii kolejowej numer 2, biegnącej między stacjami Warszawa Zachodnia - Terespol.
Odwołane i skrócone połączenia
Przedstawiciele Szybkiej Kolei Miejskiej przekazali w mediach społecznościowych, że na wskazanym odcinku wystąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Przewoźnik podał, że pociągi SKM linii S2, kursujące na trasie Warszawa Lotnisko Chopina - Sulejówek Miłosna, w obu kierunkach mogą być opóźnione o około 45 minut. Ponadto wybrane połączenia zostały odwołane w obu kierunkach na całej trasie lub na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna.
Koleje Mazowieckie ostrzegają natomiast przed utrudnieniami w kursowaniu składów linii R2/R21 na trasie Warszawa - Łuków.