Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rembertów

Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne

Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: UM Warszawa
W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną występują opóźnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

"Z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów" - poinformował w porannym komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei jak wyjaśniono w Portalu Pasażera spółki PKP PLK, do opóźnień pociągów przyczyniła się awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną.

Niektóre pociągi SKM i KM są opóźnione już ponad 20 minut. Największe opóźnienie zanotował pociąg z Warszawy Zachodniej do Zielonki - ponad 40 minut.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Kolej
Czytaj także:
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie opisują zabójstwo
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Sprawa Kajetana P.
Wraca sprawa Kajetana P. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
Wola
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
Okolice
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
Wola
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Okolice
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
Okolice
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki