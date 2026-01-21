Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne

Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: UM Warszawa

"Z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów" - poinformował w porannym komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei jak wyjaśniono w Portalu Pasażera spółki PKP PLK, do opóźnień pociągów przyczyniła się awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną.

Niektóre pociągi SKM i KM są opóźnione już ponad 20 minut. Największe opóźnienie zanotował pociąg z Warszawy Zachodniej do Zielonki - ponad 40 minut.

