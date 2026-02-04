Logo TVN Warszawa
Rembertów

Utrudnienia na kolei po awarii pociągów

Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Na stacji Warszawa Wesoła i w Pruszkowie zepsuły się pociągi Kolei Mazowieckich. Występują utrudnienia w ruchu składów wszystkich przewoźników.

Około godziny 16 na przystanku Warszawa Wesoła doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich. Na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. Do kolejnej awarii doszło w Pruszkowie.

O sytuację zapytaliśmy w Polskich Liniach Kolejowych. - Zarówno na stacji Warszawa Wesoła oraz w Pruszkowie doszło do awarii pociągów Kolei Mazowieckich. Wystąpiły utrudnienia. W przypadkach obu awarii nie było przerwy w ruchu na linii kolejowej. Zarówno na linii kolejowej na Rembertów, jak i na Grodzisk Mazowiecki jest przywracany rozkładowy ruch pociągów – poinformował po godzinie 17 Karol Jakubowski z PLK.

Opóźnienia

Jak podano na profilu facebookowym SKM Info, w związku z awarią na stacji Warszawa Wesoła pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto pociąg SKM linii S2: - nr 97244/5 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 15:56) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna, - nr 10832/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 17:12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany na odcinku Sulejówek Miłosna - Warszawa Rembertów.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Pociągi w WarszawiepociągiKomunikacja Miejska
