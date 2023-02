Używali drona do kontroli jakości powietrza, zauważyli "niepokojące zadymienie"

Przyczyną okazał się zainstalowany w hali pozaklasowy piec, który zgodnie z uchwałą mazowieckiego sejmiku z dnia 24 października 2017 r. powinien zostać wymieniony do końca ubiegłego roku.

"Do opalania używano malowanych i lakierowanych elementów stolarki okiennej oraz budowlanych szalunków" - dodano w komunikacie.

“W stosownym czasie zostanie tam przeprowadzona ponowna kontrola, która wykaże czy zastosowano się do tych poleceń” - podkreślili.

Silnikowy zamiast opałowego

"Toksyczne odpady zatruwały nie tylko pracujących tam ludzi, ale też okolicznych mieszkańców. Fetor czuć było w całej okolicy" - poinformowali strażnicy. Ustalili sprawcę wykroczenia i ukarali go mandatem. Wydali też polecenie, by piec został zdemontowany i zapowiedzieli kolejną kontrolę, która "wykaże czy właściciel zastosował się do wydanego polecenia".